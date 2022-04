Duckadam crede că dictatorii, colaboratorii Securităţii, autocraţii şi criminalii de război trebuie menajaţi şi preţuiţi

„Îmi pare foarte rău de ce i se întâmplă acum domnului Băsescu. Asta arată încă o dată ce oameni avem. Am ajuns nişte canibali! Noi l-am împuşcat pe Antonescu care a luptat cu Germania să recupereze Basarabia! Noi l-am împuşcat în Sfânta zi de Crăciun pe Ceauşescu! Noi îl distrugem pe Iliescu, îl distrugem pe Băsescu. Nu ştiu, parcă am înnebunit de tot, atâta ură nu credeam că poate exista. Ne mâncăm între noi, ne sfâşiem! Unde vrem să ajungem? Încerc să mă detaşez cât pot de ce e în jur, de politică, de tot... Vreau să am grijă doar de familia mea”, a declarat Duckadam, într-un interviu acordat revistei Fanatik, preluat de gsp.ro.

Fostul portar al Stelei şi-a arătat, tot în revista Fanatik, şi admiraţia pentru Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, sau pentru Recep Erdogan, preşedintele Turciei. „Şi iar voi fi acuzat când spun că mă uit cu invidie spre vest, la Ungaria, la ce face Viktor Orban. De fapt, ca să nu fiu înjurat prea mult, spun de Erdogan, care a declarat că nu poate pune embargo Rusiei, pentru că nu vrea ca turcii lui să moară de frig în casă la iarnă. Erdogan a spus că se gândeşte la poporul lui”, şi-a explicat poziţia Duckadam.