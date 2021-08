Dinamo, dezastrul din cifre: S-a aflat datoria colosală a clubului. Viitorul sună rău!

Începând din acest sezon, Dinamo a intrat în insolvenţă, ca orice societate muribundă, într-o ultima încercare de a salva situaţia.

Drept urmare, cei care au de recuperat bani de la această formaţie s-au înscris la „masa credală“. Astfel, s-a aflat valoarea totală a datoriilor acumulate: 8 milioane de euro!

Această dezvăluire a fost făcută pentru Radio Dinamo de Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al bucureştenilor.

Ce a spus Răzvan Zăvăleanu?

*Pot spune care sunt sumele cerute, nu neapărat că au legătura cu realitatea. E vorba de 8.000.080 de euro. Din aceste sume vom respinge. Noi vom analiza aceste declaraţii de creanţă şi vom spune care este părerea noastră. Deja, la prima vedere, sumele sunt mult mai mici.

*Planul de reorganizare trebuie depus în maximum 30 de zile de când avem tabelul definitiv la creditorii. Noi astăzi suntem la momentul în care am întocmit tabelul creditorilor. Nu pot spune care va fi numărul contestaţiilor la acest tabel. În funcţie de aceste contestaţii, vom avea o primă variantă a tabelului, apoi poate fi atacat şi cu apel. Lucrurile se pot întinde între trei luni şi un an. Doamne fereşte să vorbească despre un an, pentru că noi trebuie să avem gata planul de reorganizare, cel târziu până în luna martie, pentru a putea licenţa pentru sezonul viitor.

*Noi nu trebuie să aşteptăm ieşirea din insolvenţă pentru a căuta potenţiali investitori. Cred că Dinamo e un brand foarte interesant, foarte vizibil, care crează foarte mult interes. Dar problema investitorilor astăzi e haosul care a fost creat în jurul companiei Dinamo. Toată lumea aşteaptă să vadă ce are de plătit şi pentru ce plăteşte.

*Nu e niciun secret că am avut discuţii cu cel puţin patru potenţiali investitori. Activul Dinamo nu e unul foarte important. Nu mă refer la valoarea jucătorilor, deşi nici aceea nu e foarte mare pentru că sunt jucători tineri. În momentul în care cineva întreabă valoarea pe care trebuie să o plătească se uită, evident, şi către ce cumpără. Cumpără doar ideea de Dinamo sau cumpără şi anumite active? Noi suntem în stadiu de inventariere acum, pe care urmează să finalizăm chiar astăzi. După evaluare vom şti exact care e valoarea care se poate vinde alături de ceea ce înseamnă drepturile nepatrimoniale privind Dinamo.

*Există persoane care pun întrebări. Putem răspunde într-o oarecare măsură acestor întrebări. N-am ajuns cu nimeni la un due diligence (n.r. - verificarea antecedentelor). Asta ar însemna ca, în prealabil, să ni se facă dovada faptului că aceste persoane deţin fondurile necesare. O discuţie importantă e legată nu doar de banii cu care aceste persoane ar veni în primă fază pentru a plăti datoriile. Haideţi să zicem că vine cineva cu 8 milioane şi plăteşte datoriile. Dar întrebarea mea pe care le-o adresez şi acestor potenţiali investitori este: «OK, şi ce se întâmplă de mâine? Care sunt banii voştri de mâine încolo? Ce vă propuneţi cu Dinamo? Vreţi persformanţă la Dinamo? Vreţi doar să aveţi un club ca să puteţi să ieşiţi în faţă ca să vă faceţi cunoscuţi?».

*Banii suporterilor (n.r. - Asociaţia Doar Dinamo Bucureşti) care au fost plătiţi către această asociaţie, în scopul ajutorări Dinamo, ar trebui să se regăsească, la un moment dat, în asociaţie, într-o oarecare formă. Nu s-ar fi putut dona către Dinamo această sumă. Evident că, fiind vorba despre un împrumut, pe care DDB l-a făcut către Dinamo, această sumă se regăseşte din punct de vedere contabil, ca împrumut în ambele entităţi şi ca atare trebuie să apară şi la masa credală. Mi se pare absolut legal.