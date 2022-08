Dică a făcut "ravagii în vestiar" după repriza dezastruoasă cu Chindia Târgovişte

Nicolae Dică a recunoscut că a avut un discurs dur la pauză şi care a provocat ravagii în vestiar, dar care a avut efectul dorit, gazdele reuşind să preia conducerea pe tabelă după doar câteva minute de la reluarea jocului.

Antrenorul FCSB-ului a spus că nu a mai trăit în toată cariera să vadă o echipă aşa de slabă precum FCSB în prima repriză.

”O primă repriză foarte slabă. Nu am trăit nici ca jucător, nici ca antrenor o echipă aşa slabă. Echipa adversă să fie în 10 oameni şi să primim două goluri, pe nişte greşeli imense. E inacceptabil pentru mine să luăm două goluri din două degajări de portar. În schimb, în repriza a doua am avut o reacţie bună, am dat trei goluri, dar iar am făcut o eroare din degajare de portar şi era să primim gol. Nu accept aşa ceva, nu trebuie să se întâmple aşa ceva. Avem fundaşi de peste 1.90, trebuie să dea cu capul. O să le dau la antrenamente să lucreze doar lovituri de cap.”, a declarat Nicolae Dică.

La pauză, Dică a luat atitudine şi a reuşit să îşi motiveze jucătorii să revină pe gazon pregătiţi să întoarcă scorul de pe tabelă.