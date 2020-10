Dan Petrescu, critici dure la adresa echipei naţionale! De ce spune că nu vrea să fie selecţioner

Tehnicianul ardelenilor crede că dacă se va continua în acelaşi stil, în scurt timp, echipa naţională poate ajunge în aceeaşi urnă valorică cu Luxemburg şi cu Liechtenstein. "Dacă generaţia mea pierdea trei meciuri la rând, nu ştiu ce se întâmpla. Pentru că noi ne calificam la Mondiale de pe primul loc, la Europene de pe primul loc şi tot am fost criticaţi. Acum am ajuns departe de adevăr, cred că în scurt timp vom fi în urna cu Luxemburg şi cu Liechtenstein dacă mergem pe această pantă. Pentru că în loc să mergem în sus, mergem în jos, iar rezultatele spun totul. Degeaba încercăm să ne minţim, clar rezultatele spun că noi nu suntem bine la echipa naţională. În schimb, la echipele de tineret eu spun că arătăm foarte bine. Şi e posibil ca în viitorul apropiat să formăm o echipă bună şi la naţionala de seniori", a spus antrenorul echipei campioane.

Dan Petrescu a criticat şi atitudinea tricolorilor din meciul cu Islanda şi consideră că abordarea a fost total greşită. "Nu mă aşteptam nici eu să batem pe cineva, dar mă aşteptam la o altă atitudine la meciul cu Islanda. Pentru mine ăla era meciul, cele cu Norvegia şi Austria erau importante, dar nu aşa de importante. După ce am pierdut cu Islanda şi cu Norvegia, cred că atunci au venit criticile corecte şi am abordat meciul cu Austria aşa cum trebuie. Cu Islanda şi Norvegia am abordat meciurile greşit din toate punctele de vedere. Nu ai voie la un meci de calificare, cum a fost cel cu Islanda, să te prezinţi şi să nu ajungi la poartă, nu ai voie. Ăla e meciul care trebuia jucat şi trebuia câştigat, indiferent cum. Celelalte două nu erau aşa importante, după părerea mea", a subliniat Petrescu.

Nu vrea să fie selecţioner