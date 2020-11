CTP, după ce Ilie Năstase l-a numit „diavolul în persoană”: „Să stea liniştit, dacă sare fileul înaintea mea, nu voi spune niciun cuvânt”

„Nu am a-i spune, aici, în emisiune - nu lui Ilie, că nu mai pot să-i spun Ilie - domnului Ilie Năstase decât: să stea liniştit, pentru că un individ atât de înspăimântător ca mine şi de detestabil, cum mă vede domnia sa, n-o să scoată niciun cuvânt. Nimic! Nada! Dacă Ilie Năstase sare fileul, dacă se întâmplă să sară fileul înaintea mea, nu voi scrie şi nu voi spune niciun cuvânt cu această întâmplare!”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Disputa vine după ce gazetarul a scris un editorial pe platforma Republica în care îl numeşte pe Maradona, fostul mare fotbalist decedat în urmă cu trei zile, un „un personaj dezgustător din punct de vedere uman: alcoolic, drogoman înrăit, amic al Mafiei şi al siniştrilor dictatori Castro, Chavez şi Maduro, zero ca antrenor, pentru că nu era în stare să afişeze decât propria-i trufie în relaţiile cu jucătorii”.

Replica lui Cristian Tudor Popescu este direcţionată în special către o parte a declaraţiei lui Ilie Năstase, cea în care fostul tenismen se întreabă ce va scrie gazetarul după moartea sa.

„Voi vă daţi seama ce o să fie la gura lui când voi muri eu? Vă daţi seama ce o să să spună despre mine? Că am fost numărul unu în tenis şi atat, iar apoi o să îi dea drumul veninului din el asupra mea. Că am făcut şi am dres în viaţa mea personală, ba una, ba alta. Se va lega de tot din viaţa mea.Tot se duce şi comentează despre tenis, dar ce tenis a jucat el la viaţa lui? Zice că a fost copil de mingi la nu ştiu ce meciuri jucate de mine şi de Ion Ţiriac?”, se întreabă Năstase.