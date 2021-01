Cortacero, acuzaţii la adresa fanilor dinamovişti! Ce spune despre varianta ca DDB să conducă clubul

Ibericul a declarat că nu are de gând să renunţe la clubul preluat în luna august şi i-a atacat pe suporterii acţionari din programul DDB, pe care îi acuză că fac lucruri ilegale, şi cărora le transmite că nu vor ajunge să conducă niciodată clubul.

"Întreb şi eu, ce se va întâmpla cu DDB când vor intra banii? Ei sunt convinşi că nu vor intra banii. Fac lucruri ilegale pentru le e frică de faliment. Eu am totul pregătit, cu oameni din Spania, oameni de încredere din România. Eu şi acum sunt patron şi preşedinte, o spune Registrul, nu o spun eu. Ştiu că Dinamo are nevoie de mulţi bani. Vor intra acum cinci milioane de euro şi vom mai face o mărire de capital în aprilie, de încă cinci milioane de euro. Cu două măriri de capital clubul va fi sănătos din punct de vedere financiar. Va trebui schimbată toată structura clubului.Iar cu DDB, ei îşi vor continua programul lor, dar nu vor putea niciodată să conducă Dinamo. E ca şi cum eu intru într-o casă a cărui patron nu sunt şi nu mai vreau să ies de acolo. Cum nu e patronul acasă, atunci o iau eu. Dar casa are un patron…", a declarat Cortacero pentru