Clujenii exultă după triumful cu Craiova: „E greu să pierdem campionatul“

În cel mai tare meci al etapei a 8 din play-off, CFR Cluj a făcut instrucţie cu Universitatea Craiova şi a luat o opţiune serioasă pentru un nou tiltu în Liga 1. Clujenii, care erau fără victorie în acest sezon în meciurile cu Universitatea, ambele partide din sezonul regular s-au incheiat cu 0-0, în timp ce craiovenii s-au impus în play-off în Gruia, 2-1, au început tare în Bănie şi au deschis repede scorul prin Adrian Păun (4). Oltenii au egalat 8 minute mai târziu, prin eurogolul lui Baiaram (12), şut splendid în vinclu de la aproximativ 25 de metri şi au fost ajutaţi de arbitrul Istvan Kovacs, care nu le-a refuzat un penalty ardelenilor, pentru un fault al lui Vătăjelu pe linia careului mare (23). Campioana nu a resimţit şocul, a dominat copios repriza secundă şi a mai punctat de două ori prin Deac (68) şi Păun (74). În urma acestui rezultat, Craiova a ajuns la patru esecuri la rând în Liga 1, o premiera negativă în istoria clubului.







La finalul partidei, antrenorul celor de la CFR Cluj, Edward Iordănescu, şi-a lăudat echipa pentru obţinerea celor trei puncte. "Am venit după puncte, am venit după victorie, aveam nevoie. A fost un rezultat extrem de important pentru noi, susţinut de un joc foarte bun. Am reconstruit din nou un moment bun pentru noi, s-a întors din nou entuziasmul în vestiar, avem datoria să rămânem echilibraţi. Am trecut peste o staţie extrem de grea şi ne mai rămân două finale. Echipa a arătat foarte bine fizic şi nivelul calitativ a fost unul foarte bun. După ce am fost egalaţi, au fost zece minute, singura perioadă în care nu am arătat aşa cum aş fi vrut. Eu spun că am controlat şi prima repriză, dar a doua a fost total a noastră. A intrat bine şi banca, a fost un joc care ne dă încredere pentru ce urmează. Mă bucur că fotbalul a fost drept cu noi", a spus tehnicianul.





Adrian Păun, autorul a două goluri în victoria cu Craiova, a avut un discurs echilibrat, în care a recunoscut că echipa sa a devenit favorită la câştigarea titlului. "Suntem bucuroşi, dar nu facem petrecere, pentru că ne aşteaptă alte două meciuri foarte grele. Am obţinut o victorie foarte importantă. Cel mai important e ce facem noi, dacă vom câştiga meciurile, suntem campioni. Doar noi ne putem opri, trebuie să nu mai avem prestaţii slabe, cum am avut cu Sepsi. Dacă vom juca aşa, e greu să pierdem campionatul", a concluzionat mijlocaşul celor de la CFR Cluj.





Victoria CFR-ului a pus o presiune şi mai mare pe FCSB, înaintea meciului cu Sepsi din deplasare, terminat, aseară, după închiderea ediţiei. Iată cum arată programul celor două rivale, în ultimele două runde din play-off





*CFR Cluj: *Botoşani (18 mai, deplasare) şi FCSB (26 mai, acasă)

*FCSB: Craiova (19 mai, acasă) şi CFR Cluj (26 mai, deplasare)





Liga 1, etapa a VIII-a, play-off/play-out, program





Vineri





Clinceni - Botoşani 4-3

Chindia - Viitorul 0-2





Sâmbătă





Poli Iaşi - Hermannstadt 0-1

Astra - Voluntari 0-3

Craiova - CFR Cluj 1-3





Duminică





UTA - Gaz Metan

FC Argeş - Dinamo

Sepsi - FCSB





Clasament play-off

1. CFR Cluj 8 5 1 2 12-5 48

2. FCSB 7 3 2 2 11-9 44

3. Craiova 8 2 2 4 8-11 37

4. Sepsi 7 4 1 2 7-4 36

5. Botoşani 8 3 1 4 13-16 31

6. Clinceni 8 2 1 5 8-14 29





Clasament play-out

7. Chindia 8 4 3 1 7-3 35

8. FC Argeş 7 3 2 2 9-4 31

9. Gaz Metan 7 3 3 1 11-7 29

10. Viitorul 8 4 1 3 8-4 29

11. UTA 7 3 0 4 6-9 28

12. Dinamo 7 4 1 2 9-7 27

13. Voluntari 8 3 2 3 6-7 27

14. Astra 8 1 2 5 6-11 24

15. Hermannstadt 8 3 1 4 5-9 23

16. Poli Iaşi 8 2 1 5 5-11 20

*Criterii departajare:

1. În caz de egalitate de puncte, e avantajată echipa care a intrat cu punctaj par în faţa echipei care a beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte.

2. Meciurile directe din play-off / play-out.

3. Golaverajul din meciurile directe din play-off / play-out.