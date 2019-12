CFR Cluj, pregătită pentru orice echipă în primăvara europeană. „Ajax sau Inter, noi vom da totul cu oricine vom juca”

VIDEO CFR, victorie magnifică cu Celtic şi un nou record: Campioana e în 16-imile Ligii Europa în stil de mare echipă

Damjan Đoković, marcatorul celui de-al doilea gol, a rezumat partida disputată a echipei sale: „Mental a fost foarte greu, pentru că, atunci când joci un meci în care şi un punct e suficient, e greu că nu ştii dacă să ataci 100% sau nu. Am făcut 12 puncte într-o grupă foarte tare, sunt foarte mândru de echipa asta! (...) Golul meu a fost unul pe care l-am aşteptat de mult timp şi cred că a venit într-un moment foarte important, sunt fericit! După o aşa grupă şi tot drumul de calificare, unde am întâlnit adversari foarte tari, tot ce vine e binevenit. A fost o presiune plăcută, dacă am ajuns până aici”.

„Mister ne-a spus că meciul se va decide la o fază fixă”

Andrei Burcă, cel care a înscris cea dintâi reuşită a acestui meci, a completat: „A fost enorm de greu, ne-am mobilizat foarte bine după înfrângerea de la Botoşani. Ne-a spus şi mister că ar fi păcat să ratăm o asemenea calificare şi consider că este o performanţă importantă şi pentru noi, şi pentru România. (...) Sunt euforic, chiar dimineaţă am lucrat fazele fixe, ne-a şi spus mister că aşa se va decide la o fază fixă acest meci. Este un pas enorm, vreau să mă bucur de el, când va veni pauza de iarnă. Încă nu realizăm, însă consider că este o performanţă foarte mare, uitaţi-vă ce echipe am avut în grupe. Ajax, Inter - sunt nişte echipe senzaţionale. Noi vom da totul iar, cu cine vom juca”.

„Nu vom face doar act de prezenţă, vrem să ajungem cât mai sus”

Ciprian Deac, care a cerut un penalti, în minutul 10, a conchis: „Nu am abordat meciul pentru un rezultat egal, am fost foarte concentraţi să câştigăm. În fotbalul mare se decid meciuri importante după faze fixe. Nu prea avem timp de odihnă, urmează să întâlnim liderul din Liga I şi nu avem timp să petrecem. În primăvara europeană nu mai contează ce adversar va fi, dar sigur nu vom face doar un act de prezenţă, vreau să ajungem cât mai sus”.

CFR Cluj îşi va afla adversara din 16-imi, luni, în urma tragerii la sorţi de la Nyon. Amintim că România nu a mai avut o echipă în această fază a competiţiei, din februarie 2018, atunci când Fcsb a fost învinsă de Lazio.