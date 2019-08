Celtic - CFR Cluj: Cum a comentat presa internaţională victoria fabuloasă şi calificarea ardelenilor în play-off-ul LC

BBC - "Cetic a ieşit din Champions League după ce a primit patru goluri de la CFR Cluj într-un meci frenetic disputat la Glasgow. Clujenii au venit decişi, pregătiţi fizic şi cu ritmul de joc potrivit. I-au presat tare pe cei de la Celtic şi au fost periculoşi pe contraatac. Când ei au fost supuşi presiunii, au făcut faţă cu brio, iar un stadion gălăgios nu le-a provocat nici măcar un clipit. Au profitat de fiecare greşeală facută de Celtic şi de fiecare metru de teren lăsat neacoperit."



Sky Sports - "Celtic a fost eliminată din turul III preliminar al Champions League după o înfrângere cu 4-3, pe teren propriu, în faţa celor de la CFR Cluj. Celtic cade acum în play-off-ul Europa League, unde va da peste Sheriff Tiraspol sau peste AIK. Este al doilea sezon consecutiv în care campioana Scoţiei este eliminată în această fază, după ce anul trecut au pierdut cu AEK Atena. De această dată, frustrarea este şi mai mare pentru că aveau calificarea sub control în repriza secundă, însă au lăsat-o să scape printre degete nu o dată, ci de două ori, cu o apărare extrem de slabă"



Daily Mail - "Echipa lui Neil Lennon ratează din nou calificarea în grupele Champions League după ce campioana României s-a impus într-un thriller cu şapte goluri. Pentru a patra oară în ultimii şase ani campionii Scoţiei nu reuşesc să intre în grupele Ligii. Din nou, rezultatul vine după o vară cu achiziţii dubioase. Pentru preşedintele Peter Lawwell, o geacă groasă s-ar putea să nu fie de ajuns să-l protejeze de la ce va urma. Chiar şi înainte ca rezerva celor de la CFR, George Ţucudean, să bată ultimul cui în sicriul lui Celtic, şefii echipei aveau o ţintă desenată pe spate."



Site-ul oficial al clubului Celtic - "Suferinţă europeană pentru Celtic. Campania lui Celtic în Liga Campionilor s-a încheiat în această seară, după eşecul cu 3-4 contra lui CFR Cluj de la Glasgow. Românii s-au calificat în play-off după ce au învins cu 5-4 la general. Ambele reprize au început strălucitor. Am căutat un gol rapid, iar Ryan Christie a fost arhitectul majorităţii ocaziilor din debut ale lui Celtic. El a provocat probleme Clujului şi i-a oferit o şansă de gol lui Odsonne Edouard, dar francezul a fost blocat", au scris scoţienii. Neil Lennon a făcut câteva schimbări pe final pentru a găsi golul de care avea atâta nevoie. Leigh Griggiths a intrat în locul lui Olivier Ntcham, iar Bayo l-a înlocuit pe Brown, însă Clujul a stabilit scorul în ultimele secunde, prin rezerva George Ţucudean".



The Telegraph.- "Celtic, uluită de revenirea Clujului: vise de Liga Campionilor spulberate"

CFR Cluj a câştigat, scor 4-3, meciul disputat, marţi, în deplasare, în compania echipei Celtic Glasgow, în manşă secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor şi s-a calificat, scor gener 5-4, în faza următoare a competiţiei







