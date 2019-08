Bianca Andreescu, mentalitate de mare campioană în discursul după câştigarea Rogers Cup: „Sper sa fie doar începutul”

La festivitatea de premiere, jucătoarea de tenis a avut un dscurs foarte echiibrat, din care s-a putut distinge dorinţa de a deveni una dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului: "Stiu cum este sa te retragi de la turnee, să fii accidentată. Nu mă aşteptam să câştig aşa, nu aş fi vrut să se întâmple aşa. Serena, eşti o mare campioană! Te-am dmirat de atâtea ori jucând. Eşti o campioană si pe teren, şi în afara lui. Nu îmi găsesc cuvintele acum, când am devenit prima jucătoare din Canada care a ajuns în finală şi a şi câştigat-o după 1969. Este un vis care a devenit realitate. Această săptămână nu a fost una uşoară, am avut multe meciuri tari. Am trecut prin atâtea momente grele, mai ales în ultimele 2 luni. Mi-am repetat mereu 'Nu renunţa!' M-am gândit la accidentări nu ca la un handicap, ci ca la o provocare.. Mulţumesc mult şi publicului. M-a ajutat atat de mult, nu aş fi putut să câştig aici fără suportul lui. Nici fără părinţii mei nu aş fi putut ajunge aici unde sunt. Sper să fie abia începutul", a declarat Andreescu după primirea trofeului.

Bianca Andreescu a devenit prima reprezentantă a Canadei care se impune la acest turneu în ultimii 50 de ani, în timp ce Serena Williams rămâne fără trofeu câştigat de 2 ani. Pentru Andreescu, 19 ani, a fost cea de a treia finală WTA jucată în acest an. Ea a pierdut în ultimul act la Auckland şi a câştigat la Indian Wells. Bianca va face un salt de 13 locuri în clasamentul WTA şi va ajunge începând de mâine pe poziţia 14. Şi Serena Williams va urca 2 locuri în topul WTA, până pe locul 8. Anul trecut, turneul Rogers Cup a fost câştigat de Simona Halep.

