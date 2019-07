Andrea Miklós e optimistă înaintea CE U23 de la Gävle: „Mă simt foarte hotărâtă, foarte pregătită”

Campioană de tineret în proba de 400 de metri la Tbilisi în 2016,

an în debutul căruia reuşise un senzaţional loc 3 cu ştafeta de 4x400 de metri a României la Campionatele Mondiale Indoor de la Portland, Andrea Miklós e una dintre marile speranţe pentru Europenele U23 de la Gävle.

Andrea Miklós se află în acest moment în linia dreaptă a pregătirilor pentru competiţia din Suedia, pentru care s-a pregătit, după cum mărturiseşte, tot sezonul 2019.

„Mă simt foarte hotărâtă, foarte pregătită. E un concurs pentru care m-am pregătit în acest sezon. Antrenamentele au decurs conform plaurilor noastre, totul a mers bine până acum, tocmai de aceea sper într-un rezultat bun. Ce înseamnă un rezultat bun?! În primul rând vreau să realizez un nou record personal, care în acest moment e de 52.07, să cobor sub graniţa celor 52 de secunde, şi să cuceresc o medalie. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu o concentrare maximă cred că voi putea bifa aceste două obiective”, a mărturisit Andrea Miklós.

Recordul Maritei Koch

Andrea spune că nu a renunţat la visul de a ajunge la Campionatele Mondiale pentru seniori de la Doha, cea mai importantă competiţie atletică din 2019, an pre-olimpic. „Pentru a ajunge la Doha baremul e de 51.80. Mi-am propus inclusiv realizarea acestui barem! Pentru Jocurile Olimpice de vară de anul viitor de la Tokyo baremul la 400 de metri e de 51.30, greu de atins, dar nu imposibil”, spune Andrea Miklós, care crede că recordul mondial la 400 de metri va fi imposibil de bătut! „Performanţa realizată de Marita Koch în octombrie 1985, 47.60, pare ireală. Cred că nimeni nu va reuşi să egaleze măcar acest record. Sau, cine ştie?”, a spus Andrea Miklós.

Magdolna Kanizsay: „Andrea e o sportivă care se concentrează incredibil în momentele critice”

Sportiva legitimată la CSM Bucureşti are în antrenoarea Magdolna Kanizsay cel mai important sprijin. Magdolna Kanizsay e cea care a descoperit-o pe Andrea pe când sportiva avea 9 ani, la o selecţie şcolară, şi o cunoaşte, probabil, cel mai bine.

„Este un an foarte important şi, în acelaşi timp, foarte dificil. Obiectivul major îl reprezintă Campionatele Europene U23, până la care au mai rămas doar câteva zile. Avem speranţe la o medalie şi la un rezultat sub 52 de secunde. Va urma Cupa Europei, acolo unde Andrea va participa şi la individual şi la ştafetă. Asta nu înseamnă că am renunţat la Campionatele Mondiale de la Doha! Ne dorim cu toţii rezultate pe măsura muncii depuse. Antrenamentele au decurs foarte bine, chiar acum ne aflăm la Poiana Braşov, unde avem condiţii de pregătire dintre cele mai bune, tocmai dea ceea cred că vom reuşi. Andrea stă foarte bine inclusiv din punct de vedere psihic. Mereu a stat bine la acest capitol! E o sportivă puternică, o sportivă care se concentrează incredibil în momentele critice. S-a întors totdeauna de la competiţiile de obiectiv cu record personal. O văd capabilă şi de rezultat de timp şi de rezultat de loc”, a declarat Magdolna Kanizsay, antrenoarea Andreei Miklós.

1.105 atleţi din 50 de ţări se vor întrece la Gävle în 44 de probe! România va fi reprezentată de 29 de sportivi..

