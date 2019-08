ANALIZĂ Halep la Cincinnati: Simona joacă într-un turneu care poate provoca un „cutremur“ în Top 10 WTA

Competiţia găzduită de „Lindner Family Tennis Center“, de categoria Premier 5, pune la bătaie premii totale de peste 2,5 milioane de dolari şi oferă 900 de puncte WTA jucătoarei care va ridica trofeul deasupra capului după finala de duminică. Şi, având în vedere distanţele relativ mici care separă, în acest moment, sportivele din Top 10, ierarhia mondială poate suferi schimbări importante după turneul de la Cincinnati.





Pentru Osaka urmează o perioadă infernală





În primul rând, locul 1 mondial e disputat de Osaka, Barty şi Pliskova. La prima vedere, japoneza de 21 de ani are cele mai mari şanse de a păstra fotoliul de lider în care a ajuns după Rogers Cup. Dacă Osaka va trece de duelul cu Sasnovich (47 WTA) în turul II, atunci urmăritoarele ei, Barty şi Pliskova, vor avea nevoie de o calificare în semifinale pentru a trece peste Osaka în următorul clasament WTA. Apoi, cu fiecare meci câştigat de Naomi, misiunea rivalelor ei la locul 1 se va îngreuna:





*Dacă Osaka va ajunge în turul trei sau în sferturi, Barty şi Pliskova vor fi nevoite să ajungă în finala de la Cincinnati pentru a trece peste sportiva din Japonia în ierarhia WTA.





*Dacă Osaka va obţine calificarea în semifinale, atunci Barty şi Pliskova vor avea nevoie de o finală câştigată la Cincinnati pentru a ajunge pe locul 1.





Dacă acum presiunea e pe Barty şi Pliskova, în schimb, situaţia se va schimba radical după „Western & Southern Open“. Când va începe US Open 2019, Osaka, deţinătoarea trofeului, va rămâne fără 2.000 de puncte. Ceea ce înseamnă că poate ieşi chiar din Top 5! Iar presiunea clasamentului se va menţine pe Osaka şi după turneul de la New York. Fiindcă până la finalul anului, ea va avea de apărat puncte importante la Tokyo (unde e finalista din 2018) şi la Beijing (unde a atins semifinalele anul trecut). Şi apoi vine un 2020 în care la startul turneului de la Australian Open lui Naomi îi vor fi scăzute alte 2.000 de puncte pe care le-a primit, în acest an, pentru câştigarea trofeului.





Halep, ultimul turneu cu presiune





În ceea ce o priveşte pe Simona Halep, aceasta a rămas fără 585 de puncte în clasamentul virtual, fiind finalista de anul trecut la Cincinnati. Chiar şi fără aceste puncte, „Simo“ şi-a păstrat locul 4, însă avansul ei faţă de urmăritoare s-a micşorat. De aceea, în cazul în care va avea un parcurs scurt la Cincinnati, Halep poate pica până pe 7, existând riscul de a fi depăşită de Kvitova, Bertens şi Svitolina.





Vestea bună e că această întrecere va fi ultima în care românca va evolua sub presiunea clasamentului, având de apărat un număr mare de puncte. De aici până la finalul sezonului, orice victorie obţinută de Simona va fi un bonus, în condiţiile în care, anul trecut, a părăsit US Open în turul I, iar apoi a mai jucat doar două partide din cauza durerilor de la spate.





Cum arată acum Top 10 în clasamentul virtual

1. Osaka 6.417 puncte

2. Pliskova 6.180p

3. Barty 6.152p

4. Halep 4.639p

5. Kvitova 4.485p

6. Bertens 4.400p

7. Svitolina 4.388p

8. S. Williams 3.936p

9. Sabalenka 3.320p

10. Sevastova 3.167p





