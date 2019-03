Alergătorii cuceresc, din nou, Bucureştiul: S-a anunţat calendarul evenimentelor din acest sezon

Au luat cuvântul Constantin Bogdan Matei, Ministrul Tineretului şi Sportului, Franz Weiler, Preşedinte Director General UNIQA Asigurări, Anelise Moldovan, Marketing &Communication Manager, Porsche România, Corina Vasile, Director Comunicare, Raiffeisen Bank, Sergiu Petre,Corporate Brand Manager, OMV Petrom, Ramona Ciocodei, Communication Manager, McDonalds România, Ionuţ Ionescu,Marketing Manager, Kvantumsport, Adina Enea-Category Manager Specialities & Baked RO, Intersnack Romania, Răzvan Ionescu, Director de Marketing, Impact, Elena Gheorghiţă, Marketing Manager, Hervis România, alături de Valeria Răcilă van Groningen, Preşedintele Bucharest RUNNING CLUB şi Paolo Ottone, Director General Bucharest RUNNING CLUB.





Calendarul Bucharest Running Club pentru anul acesta este:





*7 aprilie- Bucharest 10K&FAMILY RUN





*11-12 mai Bucharest HALF MARATHON





*12-13 octombrie - Bucharest MARATHON







În premieră în Romania, toate evenimentele Bucharest RUNNING CLUB vor beneficia integral de tehnologia MYLAPS dedicată evenimentelor sportive - platforma de înscrieri, aplicaţia pentru eveniment, sistemul de cronometrare. Uşor de utilizat, accesibilă atât de pe laptop/PC, cât şi de pe orice tip de dispozitiv mobil, platforma oferă posibilitatea de a te înregistra la oricare dintre cursele din cadrul unui eveniment, dar şi pe aceea de a face cadou o înscriere. De pe acelaşi cont de utilizator, se poate face înscrierea la mai multe evenimente, iar contul permite administrarea ulterioară a înscrierilor şi autentificarea în aplicaţiile de eveniment. Aplicaţiile de eveniment sunt concepute ca “one stop shop”, care integrează toate necesităţile unui participant - modulul de înscriere, informatii din site-ul de eveniment şi din platformele social media asociate evenimentului (Facebook, Instagram, Twitter etc). Suporterii alergătorilor aflaţi în cursă, pot urmări transmisiunile live ale evenimentelor, dar şi evoluţia în timp real (live-tracking) a celor aflaţi în cursă.





Bucharest RUNNING CLUB anunţă organizarea TerraLongaTrail’n’Bike, prima competiţie sportivă din afara Bucureştiului, precum şi prima cursă de alergare montană şi mountain bike organizată în zona Tărlungeni (jud. Braşov). Poziţionarea TerraLonga pe harta evenimentelor sportive va avea, cu siguranţă, efecte economice, sociale şi de mediu asupra comunităţilor locale şi regionale, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Notorietatea şi expunerea la nivel naţional pe care evenimentul le oferă vor impune Tărlungeniul ca destinaţie de turism sportiv şi, în egală măsură, de turism rural.

TerraLonga Trail’n’Bike se va desfăşura în zilele de 17 august (cursele de alergare montană) şi 18 august (cursele de MTB) şi este co-organizat de Asociaţia Judeţeană de Atletism Braşov şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local Tărlungeni.





Printre noutăţile prezentate anul acesta, Bucharest RUNNING CLUB anunţă parteneriatul cu Kvantumsport, distribuitorul local ai mărcii Under Amour, care va deveni Partener Tehnic ai Semimaratonului Bucureşti şi Maratonului Bucureşti 2019, prezenţa Hotelului Intercontinental în calitate de Hotel Oficial al Bucharest 10K&FAMILY RUN, Semimaratonului Bucureşti şi Maratonului Bucureşti precum şi prezenţa sponsorilor nou veniţi-Albalact şi Greenfield, sponsor Cursa Ştafetă în cadrul Semimaratonului Bucureşti.





Bucharest 10k& FAMILY RUN deschide sezonul evenimentelor de alergare lansând provocarea de a petrece o zi în aer liber alături de cei dragi şi de a alerga împreună, în paralel cu atleţii români şi străini, îmbinând performanţa – 10 kilometri cursă acreditată şi inclusă în calendarele internaţionale – cu distracţia în familie. În cel de-al doilea week-end al lunii mai şi în cel de-al doilea weekend al lunii octombrie se vor defăşura evenimentele devenite deja tradiţionale Bucharest Half Marathon şi Bucharest Marathon, aflate la cea de a VIII- a ediţie, respectiv la cea de a XII-a. Pentru aceste două evenimente, zilele de sâmbătă vor fi dedicate curselor copiilor, adolescenţilor şi Cursei Populare, iar duminicile curselor competitive.





“Mă bucur că ţara noastră găzduieşte evenimente care au devenit deja o tradiţie. Este o onoare că Bucureştiul face parte din acest circuit elitist unde se regăsesc şi alte oraşe importante ale lumii. Organizatorii reuşesc an de an să creeze curse la care au de câştigat nu doar concurenţii, ci şi toţi locuitorii capitalei. Cauzele sociale pentru care alearga maratoniştii arată încă o dată că acestora le pasă de oamenii mai puţin norocoşi. Acesta este un motiv în plus să încurajez astfel de competiţii. Le urez succes tuturor participanţilor şi salut inţiativele celor de la Bucharest RUNNING CLUB.a declarat Constantin Bogdan Matei, Ministrul Tineretului si Sportului.





“Ne bucurăm să sprijinim, pentru al patrulea an consecutiv, cursa UNIQA Asigurări Bucharest 10k & Family Run, în parteneriat cu Bucharest RUNNING CLUB. UNIQA Asigurări foloseşte fiecare oportunitate pentru a încuraja un stil de viaţă sănătos în rândul publicului larg şi al angajaţilor săi. Acest eveniment a devenit o tradiţie pentru iubitorii de alergare, oferindu-le ocazia de a se relaxa prin practicarea sportului alături de familie şi de cei dragi, dar şi de a se implica în susţinerea unei cauze caritabile. Pentru UNIQA Asigurări, numărul 10 are şi o altă semnificatie în 2019, întrucat compania sărbătoreşte un deceniu de existenţă în piaţa de asigurări din România. Prin astfel de parteneriate, credem ca ne putem continua să aducem un plus de valoare în viaţa oamenilor, ajutându-i să îşi construiască un viitor sănătos.”, a declarat Franz Weiler, CEO UNIQA Asigurari.





„La Porsche România/Volkswagen ştim ce înseamnă să dai tot ce ai mai bun, să construieşti cu răbdare şi să te bucuri pe podium. Suntem alături de participanţii la competiţii şi îi felicităm pentru că îndrăznesc să-şi depăşească limitele şi să creadă în potenţialul lor. Participarea la astfel de competiţii are un rezultat vizibil, al performanţei şi un altul mai greu de cuantificat, anume valoarea care derivă din faptul că-i inspiri pe cei din jur”, a declarat Bogdan Florea, Brand Manager Volkswagen.





"În cei 12 ani de când susţine Maratonul Bucuresti, Raiffeisen Bank a avut bucuria să urmărească evoluţia extraordinară a acestui proiect şi creşterea sa, nu numai în cifre, de la 900 de participanţi în 2007 la 19.000 în 2018, ci şi în popularitate în rândul alergătorilor şi în numărul de realizări la nivelul societăţii româneşti. Susţinem în continuare sportul ca stil de viaţă sănătos şi tocmai de aceea păstrăm convingerea că alergarea îmbunătăţeşte calitatea vieţii, fiind în acelaşi timp constienţi ca promovarea valorilor acestui sport are nevoie de un angajament pe termen lung şi un parteneriat consecvent.” a declarat Corina Vasile, Director Comunicare, Raiffeisen Bank.





“Mulţumim sponsorilor şi partenerilor instituţionali tradiţionali pentru suportul constant, precum şi celor care s-au alăturat anul acesta familiei Bucharest RUNNING CLUB. Le mulţumesc atât celor care aleargă an de an la competiţiile pe care le organizăm, precum şi celor care vor participa pentru prima dată în 2019.” a afirmat Valeria Răcilă van Groningen, Preşedinta Bucharest RUNNING CLUB.





“Având o dorinţă solidă de a încuraja un stil de viaţă mai bun prin mişcare, Hervis România se implică şi în acest an ca sponsor tehnic Bucharest RUNNING CLUB, oferind tricourile pentru 10K&FAMILY RUN. Cu un istoric vast în sponsorizarea evenimentelor sportive, Hervis îşi continuă misiunea de a încuraja cât mai multe persoane să facă sport iar alergarea este principala activitate pe care aceştia mizează.Alergarea nu ne forţează să respectăm un anumit program. Este un sport la îndemâna oricui, care nu necesită decât purtarea unui echipament potrivit care să nu afecteze sănătatea picioarelor. În plus, acesta se potriveşte atât persoanelor care iubesc natura cât şi a celor care preferă să facă mişcare în interior. Beneficiile alergării sunt nenumărate printre care: crearea unei dispoziţii plăcute, îmbunătăţirea sănătăţii dar petrecerea timpului liber printr-o activitate plăcută. În plus, ce poate fi mai frumos decât să alergi împreună cu familia la un eveniment sportiv? Bună dispoziţie, oameni dragi alături şi sentimentul că faci ceva pentru sănătatea ta şi a celor apropiaţi sunt ingredientele perfecte pentru reţeta fericirii“. A declarat Elena Gheorghiṭă,Marketing Manager, Hervis Sports & Fashion Romania





Despre Bucharest RUNNING CLUB Bucharest RUNNING CLUB este organizatorul celor mai mari competiţii de alergare stradală din România – „ Bucharest Running Club premier events”. Începând cu anul 2008, Bucureştiul a fost inclus în circuitul internaţional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiţii. Calendarul de evenimente din acest an cuprinde cea de-a 4-a ediţie a Bucharest 10K& Family Run din data de 7 aprilie, ediţia a 8-a a Bucharest HALF MARATHON din 11-12 mai, precum şi cea de-a 12-a ediţie a Bucharest MARATHON din 12-13 octombrie. Toate competiţiile Bucharest RUNNING CLUB sunt acreditate şi înscrise în calendarul internaţional al AIMS (Asociaţia Internaţională a Maratoanelor şi Semimaratoanelor) şi IAAF. BRC a dezvoltat în România modelul asocierii competiţiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de 50.000 -100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaţionale, ecologice prezentate. BRC a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în Romania - www.voluntarinsport.ro iar în prezent colaborează cu peste 1.000 voluntari activi care se implică în proiecte şi evenimente sportive. BRC organizează competiţii proprii dar şi evenimente de sport de masă pentru companii şi ONG-uri. De la înfiinţare, BRC a organizat peste 100 de evenimente de alergare, mişcare în aer liber, sport de masă, voluntariat, educaţie, comunicare, dezvoltare comunitară.Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti10km.ro, www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.abrc.ro. FB/ Bucharest10km; Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest

