Alergarea combate poluarea: Începe proiectul care curăţă plajele de plastic VIDEO

Înaintea Zilei Mondiale a Oceanelor din data de 8 iunie, adidas valorifică puterea sportului şi îl utilizează drept o forţă pentru schimbare, invitând iubitorii mişcării să facă echipă şi să alerge, din nou, pentru oceane.

„Run For The Oceans“, platforma cu impact global iniţiată de adidas şi Parley, revine pentru al patrulea an şi marchează al doilea capitol Parley Missions din 2021.

Pentru fiecare kilometru alergat cu aplicaţia adidas Running, în perioada 28 mai - 8 iunie, adidas x Parley vor curăţa greutatea echivalentă a 10 sticle de plastic de pe plaje, până la 230.000 de kilograme.

Participanţii trebuie să descarce aplicaţia adidas Running şi să se înscrie în această campanie pentru a-şi contabiliza kilometri alergaţi, în perioada 28 mai - 8 iunie.

Din 2015, adidas a realizat peste 30 de milioane de perechi de pantofi cu Parley Ocean Plastic - fibre din deşeuri de plastic interceptate de pe plaje şi din comunităţile de coastă, prevenind astfel poluarea oceanelor. Însă, deşi s-au făcut progrese în călătoria către un viitor mai sustenabil, mai sunt multe de făcut pentru reducerea poluării marine cu plastic.

Alberto Uncini Manganelli, GM Running & Credibility Sports la adidas, a declarat: „Ca brand global şi ca cetăţeni ai globului, avem un rol important în conservarea oceanelor şi a planetei noastre. Este responsabilitatea noastră să folosim platformele, produsele şi vocile noastre nu doar pentru a creşte gradul de conştientizare, ci pentru a pune în aplicare acţiuni reale. Dacă nu luăm măsuri imediate, în doar trei decenii, oceanele lumii ar putea conţine mai mult plastic din deşeuri decât peşti - doar lucrând împreună putem pune capăt poluării cu deşeuri din plastic“.

Până în prezent, mişcarea adidas x Parley Run for the Oceans a unit peste trei milioane de alergători din întreaga lume, acumulând în mod colectiv 25,5 milioane de km şi strângând 2,5 milioane de dolari pentru a susţine Parley să dezvolte iniţiative şi programe educaţionale care luptă împotriva poluării marine cu plastic. În 2019, 92 de şcoli au fost înscrise în program şi sunt acum centre de educaţie, precum şi puncte de interceptare a plasticului pentru comunitatea locală. Ca urmare, 70.000 de copii şi familiile lor au participat în program.

Cyrill Gutsch, CEO şi Fondator al Parley, a declarat: „Mai mult decât o campanie de alergare sau de sensibilizare, Run for the Oceans a evoluat într-o platformă puternică, de impact care inspiră milioane de oameni din întreaga lume să se unească în jurul unui obiectiv comun şi să sprijine oceanele prin sport, susţinând mişcarea Parley prin mişcarea fizică. Mai mult decât un partener, adidas a fost un adevărat aliat, un membru al familiei de care aveam atât de mare nevoie de partea noastră pentru a demonstra că industria poate fi cheia care dă amploare şi accelerează soluţiile problemelor masive de mediu cu care ne confruntăm. Colaborarea, creativitatea şi ecoinovaţia reprezintă formula câştigătoare pentru a ne salva oceanele şi a pune capăt crizei poluării plastice globale care ameninţă lumea naturală, propria noastră sănătate şi viitorul nostru. Toţi cei care se alătură mişcării Run For The Oceans ajută la promovarea acestei viziuni“.

Dar acesta e doar începutul iniţiativei globale. După cum a fost anunţat în martie 2021, ca parte a strategiei adidas „Own the Game“, „Run For The Oceans“ va fi extins pentru a crea un spaţiu comunitar digital şi fizic mai incluziv. Până în 2025, adidas îşi propune să obţină o participare cumulată de 40 de milioane de oameni.

