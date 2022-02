Înfrângere umilitoare pentru Dinamo pe teren propriu cu Universitatea Craiova, scor 1-6

Universitatea Craiova a obţinut o victorie facilă pe terenul dinamoviştilor, într-un meci din etapa a XXV-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.

Cîmpanu a deschis scorul în minutul 9, iar Ivan a majorat diferenţa pe finalul primei reprize din penalti. În repriza secundă Markovic şi Bancu au punctat pentru craioveni în primele 12 minute de la reluarea jocului. Gustavo şi Trică şi-au trecut numele pe tabelă în favoarea oaspeţilor. Pentru Dinamo, golul de onoare a fost marcat de Matei, în minutul 61. Dinamoviştii au jucat în 10 oameni din minutul 69, după eliminarea lui Aloe.

Atanas Trică este la prima reuşită în Liga 1. Laurenţiu Reghechampf a declarat la finalul meciului că este un gol care îl motivează pe tânărul jucător şi că se gândeşte la el ca la copilul său.

"Este foarte bine pentru Trică că a marcat. Mi-au dat şi mie lacrimile. Mă gândesc să este copilul meu. Îl văd pe el, îl văd pe Bebe.", a declarat antrenorul Universităţii Craiova.

Antrenorul gazdelor a declarat că echipa sa a făcut un meci foarte prost şi că este dezamăgit de faptul că jucătorii săi îşi pierd încrederea în timpul meciurilor, deşi la antrenamente arată dorinţă.

“Fără cuvinte. Am făcut un meci prost. Am început de la 1-0, la primul şut am luat gol. Un joc foarte slab, cu multe greşeli. Am încercat să schimbăm sistemul, să nu mai dăm cadouri, dar asta este... Toţi suntem vinovaţi. Am văzut astăzi o echipă care se bate la locurile fruntaşe şi o echipă care într-adevăr suntem la retrogradare. Nu este doar portarul vinovat, toţi suntem vinovaţi. Suntem tot la reanimare, nu am murit. Mă dezamăgeşte că nu avem încredere, îi văd pe toţi dornici la antrenament, iar când vine meciul parcă avem plumb în picioare. Există această temere. Psihic nu sunt în regulă, indiferent cât de mult mi-aş dori să-i văd dezinvolţi. Nu e uşor, dar am venit aici să ajut, cât o să se poată. Să încerc să le ridic moralul. Fiind căzuţi să mai vin şi cu critici nu le face bine. Evoluţia noastră nu este aşa cum ne-o dorim cu toţii, dar potenţial există”, a declarat Flavius Stoican.