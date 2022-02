Sondaj. Majoritatea românilor consideră că pandemia a fost provocată de elitele globale pentru a impune controlul asupra populaţiei

Concret, 65.7% dintre respondenţi consideră că pandemia de Covid19 a fost provocată de elitele globale pentru a impune controlul asupra populaţiei lumii. Sub o treime (28.4%) crede că pandemia de Covid19 a apărut în mod natural aşa cum s-a întâmplat şi cu alte pandemii din istoria omenirii. Nu ştiu sau nu răspund la această întrebare 5.9% dintre respondenţi.

Totodată, 28,5% dintre respondenţi cred că există un plan la nivel global pentru implantarea de cipuri prin vaccinare, în timp ce 66% resping această teorie, iar 5,5% nu ştiu sau nu răspund.

„Puţin peste un sfert dintre români cred că există un plan la nivel global pentru implantarea de cipuri prin vaccinare, iar aproape două treimi cred că pandemia a fost provocată de elitele globale pentru a impune controlul asupra populaţiei lumii. Această ultimă cifră nu reflectă o negare a pandemiei şi a efectelor sale grave, ci tentaţia unei foarte mari părţi a populaţiei pentru interpretări conspiraţioniste, alimentată în timp de dezinformări, ştiri false, unele răspândite chiar de către diverse voci influente din România sau din lume, în dauna explicaţiilor rezonabile, acceptate de comunitatea ştiinţifică cu privire la cauzele naturale ale apariţiei virusului COVID19.”, este de părere Remus Ştefureac, preşedinte Strategic Thinking Group.

Sursele acţiunilor de propagandă, în opinia românilor

Mai bine de jumătate dintre respondenţi (54,7%) apreciază că în ultimele luni au fost expuşi la ştiri false sau dezinformări în foarte mare şi mare măsură (faţă de 55,6% în septembrie 2021, 50,1% în iunie 2021 şi 55% în martie 2021), iar 41,8% că au fost expuşi în mică măsură sau foarte mică măsură/deloc.

27,3% dintre români cred că Rusia este principala sursă a acţiunilor de propagandă, dezinformărilor şi ştirilor false în România. Trendul este unul ascendent, pentru că în luna septembrie a anului trecut aproximativ 18% erau de acord cu această afirmaţie. Federaţia Rusă este urmată de Uniunea Europeană, 17% dintre respondenţi fiind de părere că aici ar fi mediul propice răspândirii ştirilor false şi a propagandei. La mică distanţă de China cu 17,7%, urmată de Ungaria cu 5,4%,, SUA cu 4,9% şi Germania cu 3,8%.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research, în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group, în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States – şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project. Ancheta sociologică s-a derulat în perioada 11-18 ianuarie 2022, iar datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului multistadial stratificat fiind de 1162 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.