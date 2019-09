Protecţia Consumatorilor: Produsele similare din România diferă semnificativ faţă de cele din Vest

Comisia Europeană a găsit 128 de produse, 79 comercializate şi la noi



Alte produse găsite diferite





Alt produs găsit cu caracteristici diferite deşi are acelaşi ambalaj ca cel din vest este sucul de portocale Freeway – Orangeade, la care procentul de suc de portocale obţinut din concentrat este de 3% în România faţă de 20% în Italia, 10% în Franţa şi 8% în Olanda sau Spania. La rândul ei, ciocolata Milka cu alune de pădure (whole hazelnuts) are, în varianta comercializată la noi, 17% alune, în timp ce în Germania proporţia de alune este de 20% iar în Franţa ajunge la 22%. Praful de budincă cu gust de ciocolată Dr.Oetker, are un procent de grăsimi de 3,1% şi acizi graşi saturaţi de 1,9%, faţă de 1,5% şi 0,9% cât are acelaşi produs comercializat în Germania şi Olanda. În cazul ciocolăţelei Kinder – Pingui, produsul comercializat pe piaţa noastră conţine 21% lapte, faţă de 24% în cazul produsului comercializat în Germania, Danemarca sau Franţa, şi 5,3% proteine, faţă de 7% faţă ţarile din Vest. Altfel spus, produsul comercializat în Germania şi Finlanda prezintă un conţinut de proteine mai mare cu 32% faţă de produsul comercializat în România şi Bulgaria, produs care si prin denumire este adresat copiilor. În cazul cuburilor Knorr, bază pentru mâncărurile de pasăre, produsul din România are 0,1% extract de pasăre faţă de 1% cât au produsele similare din Vest. Acelaşi produs are 2% grăsime în România, şi 3% în Occident.





Reamintim că în luna iunie Comisia Europeană a publicat un amplu studiu, în care a analizat peste 1400 de alimente, arătând că 22% din produse aveau o compoziţie diferită şi 9% erau realizate din materiale diferite în ceea ce priveşte produsele comercializate în Est şi Vest. În total, 128 de produse din 19 ţări erau identificate ca prezentând diferenţe semnificative. Deşi autorităţile de la Bucureşti acuzau la acea dată dublul standard, în final au refuzat să participe la studiu.