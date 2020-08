Predoiu: Instanţele nu sunt focare de infecţie, au primit măşti şi combinezoane

„Instanţele nu sunt focare de infecţie pentru că atât managerii de instanţe, preşedinţii de instanţe, cât şi Ministerul Justiţiei, cât şi Consiliul Superior al Magistraturii au luat din timp măsuri. (...) Am stat de vorbă şi personal cu preşedinţii Curţilor de Apel. Imediat ce primul spital din România a primit echipamente de protecţie, să ştiţi că au primit şi instanţele din România, de la măşti până la combinezoane, chiar şi combinezoane am trimis în instanţe, pentru cazuri mai speciale. Oamenii s-au organizat, este o discuţie mai lungă, dar în acest moment nu există acest pericol”, a afirmat Cătălin Predoiu joi seară, într-o emisiune la Realitatea Plus.

Forumul Judecătorilor din România a transmis, marţi, că sediile instanţelor de judecată au devenit focare de răspândire a virusului şi a solicitat din nou Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Justiţiei luarea urgentă a unor măsuri legislative în scopul prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii, inclusiv prin restrângerea fazei orale în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. Asociaţia a elaborat un Proiect de modificare şi completare a Codului de procedură penală cu referire la digitalizare.

”Forumul Judecătorilor din România a constatat că sediile instanţelor de judecată au devenit deja focare de răspândire a virusului SARS-CoV-2, existând cazuri numeroase în foarte multe dintre instanţele mari din municipiile importante ale ţării. Acest fapt a determinat închiderea temporară a unor instanţe şi amânarea judecării unor dosare”, a transmis, marţi, printr-un comunicat de presă, Forumul Judecătorilor din România.

Magistraţii au afirmat că lipsa unui plan serios de reluare graduală a activităţii instanţelor judecătoreşti, la încetarea stării de urgenţă, de natură a permite şi a asigura distanţarea fizică între participanţii la actul de justiţie şi protejarea sănătăţii publice a contribuit din plin la răspândirea virusului în clădirile instanţelor de judecată.