Ponderea cheltuielilor românilor pe mâncare e cea mai mare din UE. Românii, campioni la risipa alimentară

Românii aruncă kilograme de mâncare la gunoi după sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou. S-a întâmplat şi în acest an, când, după ce au făcut turul magazinelor şi au umplut coşul de cumpărături cu tot felul de produse în exces, românii au aruncat saci întregi de mâncare stricată.

Specialiştii susţin că la baza risipei stă, pe lângă obiceiul românului de a mânca vrute şi nevrute, lipsa de educaţie, dar mai ales promoţiile făcute de marile magazine şi publicitatea agresivă din ultimii ani. De altfel, un sfert din produsele cumpărate nici măcar nu sunt scoase din ambalaj, arată aceiaşi specialişti.

„După 50 de ani de comunism, consumerismul a ajuns să ne caracterizeze. Românul are tendinţa să arate că are mâncare din belşug pe masă, însă, de cealaltă parte, putem da vina pentru aceste cumpărături în exces şi pe promoţiile înşelătoare cu trei produse la preţ de unul, cu date de expirare diferite. Din păcate, românul nu are exerciţiul de a se uita pe etichetă şi le lasă păcălit. Dacă pui untul în locul legumelor şi carnea în locul ouălor, e foarte probabil ca ele să expire înainte de termenul de valabilitate, pe motiv că temperatura nu este optimă”, a explicat, pentru „Adevărul”, Sorin Mierlea, preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor - InfoCons.

16 kilograme de alimente, pe apa sâmbetei

Doar în luna decembrie, un român a risipit peste 16 kilograme de alimente, notează aceiaşi specialişti. Însă românii nu doar cumpără produse în exces, ci le şi consumă în exces, dovadă aglomeraţia de la camerele de gardă ale spitalelor pentru diverse probleme digestive ivite.

„Noi ne confruntăm din plin cu risipa alimentară, însă ceea ce face omul acasă şi ce cumpără deja nu mai poţi să controlezi. Românul nu s-a obişnuit că acum trăieşte din abundenţă, nu ca în trecut. La nivel de familie, toţi îşi pot da seama cât ar trebui să mănânce, dar adevărul este că românii mănâncă de rup”, a declarat medicul Corina Zugravu, specialist în nutriţie şi alimentaţie publică.

În opinia acesteia, românii nu au reuşit să depăşească anii de dinainte de 1989, când nu aveau ce pune pe masă.