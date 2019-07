Firmele care vor să scape de calculatoarele vechi le pot dona copiilor săraci

Donaţia echipamentelor IT se poate realiza cu ajutorul asociaţiei Ateliere Fără Frontiere, care derulează de foarte multi ani programe de donaţii de calculatoare către scoli, informează ziare.com

„Asociatia Ateliere Fara Frontiere este singura organizaţie autorizata care colectează şi pregăteşte echipamentele IT pentru reutilizare şi donaţie la nivel naţional, iar în ultimii 11 ani a donat peste 15.000 de calculatoare către şcolile din comunităţile defavorizate care aveau cea mai mare nevoie de ele", se arata într-un comunicat al asociaţiei.

Asociaţia poate prelua echipamentele IT uzate de la companiile din Bucureşti şi împrejurimi. Pentru a asigura colectarea acestora la nivel naţional, Ateliere Fără Frontiere mizează pe sprijinul logistic al ECOTIC, care susţine iniţiativa din acest an şi prin premierea celor mai implicate companii in cadrul Galei Premiilor pentru un Mediu Curat.

Astfel, monitoarele LCD, laptopurile/notebook-uri si unităţile centrale colectate în cadrul acestei campanii, care respecta parametrii minimi necesari pentru a fi reutilizate, vor ajunge pana la finalul anului 2019 şi în tot anul 2020 în scoli din zone defavorizate din ţară,

„Ajutam deja sute de companii sa-si îndeplinească obligaţiile legate de managementul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Din volumul de DEEE-uri colectate, in jur de 30% pot fi recondiţionate, astfel ca reuşim sa donam mii de calculatoare în fiecare an către şcolile care au cea mai mare nevoie de ele.

Dacă ni s-ar alătură şi mai multe companii, am putea sa avem un impact si mai mare in reducerea decalajul informatic, modernizarea procesului de predare-învăţare si sprijinirea acţiunilor de reducere a abandonului şcolar in comunităţile dezavantajate. Prin campania Intra in Cercul Solidarităţii, companiile pot deveni susţinători ai educaţiei prin simplul fapt ca decid sa îşi îndeplinească aceste obligaţiile legale prin intermediul AFF", a declarat directorul general al Ateliere Fara Frontiere, Patrick Ouriaghli,

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: