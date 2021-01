De voie, de nevoie, angajaţii restaurantelor vor face vaccinul anti-COVID-19

Patron al unor restaurante, Dragoş Dumitrescu a declarat că a gândit un regulament intern care are ca scop final imunizarea tuturor angajaţilor. „Din punct de vedere legal, nu-i pot obliga să se vaccineze împotriva noului coronavirus, dar am discutat cu ei şi pe mulţi i-am convins să se imunizeze pentru COVID-19. Cei care nu se vor inocula vor fi obligaţi să vină în fiecare zi la serviciu cu un test negativ, lucru care va fi extrem de costisitor pentru ei. Trebuie să înţeleagă toţi salariaţii că trecem printr-o perioadă grea, în care toată lumea trebuie să facă sacrificii. De la începutul pandemiei, cu toate că vânzările au fost cum au fost, am păstrat toţi cei peste 40 de angajaţi cu toate că am făcut datorii de peste 100.000 de euro la stat. Acum trebuie să facă şi ei unele concesii, să înţeleagă situaţia. Partea bună este că, repet, mare parte au înţeles şi sper ca până le va veni rândul la vaccinare să-i conving şi pe ceilalţi”, a precizat antreprenorul.

Pierderi de 70%

Conform organizaţiei patronale HORA, urmare a crizei din cauza pandemiei globale şi a măsurilor restrictive instaurate de autorităţi, industria de profil din România s-a prăbuşit efectiv. „În urma crizei datorată pandemiei şi a măsurilor restrictive instaurate de autorităţi, industria noastră este în prezent cea mai afectată, înregistrând un declin brusc care a dus astăzi la scăderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% pe primele şase luni de zile, din anul 2020, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi a determinat suspendarea activităţii în cazul a peste 40% dintre operatori. Organizaţia patronală HORA îşi exprimă public îngrijorarea cu privire la efectele dezastruoase create de răspândirea virusului COVID-19 în industria ospitalităţii, efecte care se resimt în toată industria turismului la nivel mondial”, precizează organizaţia.

Potrivit studiului comandat de HORA, împreună cu organizaţiile membre în Alianţa Pentru Turism, efectuat pe o perioadă de 5 ani, organizaţia spune că aportul HoReCa la PIB este de aproximativ 5,07% după cum urmează: impact financiar direct (valoare adăugată) – 3,42%; impact social (salarii angajaţi şi aport consum) – 0,91%; impact financiar indirect (furnizori si investiţii) – 0,74%.