Câte E-uri conţin pastilele de supt împotriva răcelii

Printre pastilele analizate se numără Strepsils intensiv miere şi lămâie, Strepsils mentol, Tantum verde, Trachisan, Decasept, Septolete sau Faringosept. Potrivit InfoCons, Septolete măr are 18 E-uri, în timp ce Septolete lemon are 15 aditivi alimentari. Septolete cherry are 10 E-uri în compoziţie, iar Strepsils căpşuni, Tantum verde, variantele cu lămâie, mentă şi eucalipt au câte 5 E-uri în compoziţie, la fel ca şi Decasept.

Câte 4 E-uri conţin Strepsils lemon fără zahăr, Strepsils plus, Strepsils orange vitamina C, Tantum verde portocală şi miere, Faringosept rapid mentă, Faringosept rapid portocală şi Faringosept rapid miere şi lămâie. Câte 3 E-uri au în compoziţie Strepsils clasic şi Strepsils mentă, în timp ce Strepsils mentol, Strepsils miere şi lămâie, Stepsils cu aromă de prune şi Trachisan au câte două E-uri.

Un singur E conţin Strepsils eucalipt, Faringosept lămâie, Faringosept, Faringosept cafea, Faringosept fructe de pădure, Faringosept mentă, Faringosept miere şi lămâie şi Faringosept vanilie. Singurele pastile care nu conţin E-uri sunt Strepsils intensiv miere şi lămâie.

Potrivit InfoCons, în 11 produse s-a găsit aditivul alimentar E334, în alte opt s-a găsit E 104, transmite sursa citată. „33 de aditivi diferiţi au fost găsiţi în produsele studiate”, arată Sorin Mierlea, preşedintele InfoCons.

Zahăr şi glucoză în pastile

Din punctul de vedere al zahărului şi îndulcitorilor, produsele au înregistrat cantităţi variind între 0,69g de sorbitol per pastilă şi 2,5g per pastilă (zahăr + glucoză).

De asemenea, 23% din produse au avut peste 2g de zahăr şi îndulcitori. Studiul subliniază că doar 43% din produse au avut cantitatea de zahăr/îndulcitor menţionată pe etichetă, deşi toate produsele au avut în componenţa lor zahăr/îndulcitori.

În cadrul studiului sunt prezente şi produse care au în componenţa lor diverse gusturi de fructe, însă acestea au de fapt arome ale fructelor respective.

