„Vreţi să mai fiu preşedintele vostru?“. A început votul online în USR care va decide soarta lui Barna. PLUS face sondaj intern pentru a stabili dacă rupe alianţa

„Făcându-ne speranţe mai mari, a fost cumva o dezamăgire pe care am experimentat-o şi eu şi colegii mei. Din perspectiva aceasta, decizia pe care eu am luat-o este aceea de a face o consultare. Vom avea începând de mâine( vineri -n.r.) 5 zile în care membrii vor putea să voteze o întrebare foarte simplă, dacă consideră sau nu să-mi dau demisia. Dacă ei consideră că e necesară o schimbare, voi face acest lucru fără nicio problemă, nu mă agăţ de funcţii sau ceva, însă nu mi-am dat eu demisia de onoare pentru că urmează o perioadă importantă, locale, apoi alegerile naţionale'', a spus Dan Barna, joi seara, la Realitatea Plus.

Mai mulţi lideri USR i-au cerut demisia lui Dan Barna din fruntea partidului, după ce a ratat finala prezidenţială. Printre ei: Mihai Goţiu, Cosette Chichirău, Tudor Benga şi Silviu Dehelean, susţin surse politice pentru Adevarul. În replică, Dan Barna a spus că-şi pune manatul pe masă, dar a cerut ca soarta sa în fruntea USR să fie decisă de toţi membrii partidului prin vot electronic.

Olguţa Barna, soţia preşedintelui USR Dan Barna, a intervenit într-o discuţie a liderilor USR purtată pe internet, în care era analizat eşecul de la prezidenţiale. Olguţa Barna i-a criticat pe liderii USR ostili soţului său: Stelian Ion, Cristian Seidler şi Cosette Chichirău.

PLUS hotăreşte: împreună sau separat

În timp ce membrii USR votează dacă Dan Barna să mai rămână preşedinte, PLUS face sondaj intern pentru a decide viitorul alianţei. Chestionarul cuprinde mai multe întrebări, printre care:

Ce ai vrea să se întâmple până la momentul alegerilor locale cu Alianţa USR PLUS?

1. Cele două partide să continue alianţa

2. Cele două partide să fuzioneze

3. Cele două partide să se separe

Cum ai dori să participe PLUS la alegerile locale din localitatea în care eşti înscris ca membru?

1. Candidat comun şi listă comună de consilieri PLUS-PNL-USR

2. Candidat comun şi listă comună de consilieri USR-PLUS

3. Candidat propriu şi listă de consilieri PLUS

4. Nu ştiu/ locuiescîn diaspora