Vlad Voiculescu a fost desemnat candidatul PLUS la Primăria Capitalei: Câştigăm împreună sau pierdem separat

Cei 3184 de membri din filialele de sector ale PLUS Bucureşti au votat săptămâna aceasta candidatul partidului la Primăria Generală a Capitalei. În urma centralizării rezultatului votului, Vlad Voiculescu a obţinut 96,30% din voturile exprimate, se mai arată în comunicatul formaţiunii.

„Câştigăm împreună sau pierdem separat. Îmi doresc un oraş şi o ţară cu mai mult respect şi mai puţină ţâfnă. Mai puţini nervi şi mai mult împreună. Mai puţine discuţii sterile şi mai multă construcţie. Lumea se schimbă în jurul nostru. Ţinuţi în loc de încercările unor hoţi prinşi la furat de a scăpa de justiţie, pierdem oportunitate după oportunitate. Oraşul este ros în fiecare zi de corupţia, nepăsarea şi neputinţa celor ajunşi în funcţii de conducere. Infrastructura, educaţia, sănătatea, termoficarea şi prea multe clădiri din Bucureşti sunt la limita colapsului, parcă ţinute de o sârmă. Probabil cel mai bun exemplu este acesta: ştim cum stăm, ştim că un cutremur va veni, şi totuşi principalul centru de transfuzii al Bucureştiului este într-o clădire cu risc seismic. Acesta este nivelul iresponsabilităţii administraţiei bucureştene. Hemoragia cea mai gravă a Bucureştiului şi a României este însă aceea de oameni. Oameni buni, oameni talentaţi, oameni muncitori care nu îşi mai construiesc aici viitorul”, a declarat Vlad Voiculescu.

În contextul în care Alianţa USR-PLUS a anunţat că va avea candidaţi comuni la alegerile locale, USR urmează acum să-mi desemneze şi el un candidat. Cele două partide urmează apoi să organieze o rundă de negocieri în urma căreia se va alege candidatul alianţei pentru Primăria Capitalei, pentru fiecare sector şi pentru fiecare localitate din Ilfov.

PLUS şi-a ales în această săptămână şi cei şase preşedinţi ai filialelor de sector:

PLUS Sector 1 - Diana Buzoianu;

PLUS Sector 2 - Silviu Şerban;

PLUS Sector 3 - Lucian Judele;

PLUS Sector 4 - Simona Spătaru;

PLUS Sector 5 - Iustin Roşca;

PLUS Sector 6 - Alin Stoica.

„Locuitorii Bucureştiului vor altceva. Acum. Mai bine de 40% dintre ei au spus asta foarte clar la alegeril din mai, acordând încrederea Alianţei 2020 USR PLUS, spunând prin vot că este nevoie de altceva. Cred în proiecte solide, iar cei peste 10 ani de experienţă internaţională în finanţarea proiectelor de infrastructură în Europa Centrală şi de Est mi-au arătat că se poate.



Cred în oameni noi în politică şi administraţie şi mandatul de ministru al Sănătăţii mi-a arătat că se poate şi în sectorul public. Repede. Bine. Fără compromisuri. Cred în comunitate şi în empatie, iar cei peste 10 ani de proiecte de comunitate mi-au arătat cu vârf şi îndesat că se poate.



Se poate, atunci când oameni pasionaţi, cinstiţi şi responsabili decid să nu mai stea deoparte.

Se poate, atunci când oamenii au încredere unii în alţii şi un scop mai mare decât ei înşişi”, a mai afirmat Vlad Voiculescu.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: