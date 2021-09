Stelian Ion: Preşedintele Iohannis este adevăratul artizan al USL2.0. Klaus Iohannis ajută PSD să revină la guvernare

>>Preşedintele Iohannis este adevăratul artizan al USL2.0. Dacă mai era nevoie de vreo dovadă, avem astăzi încă o confirmare: „Îl încurajez pe Florin să continue şi să nu se teamă şi pe liberali să rămână la guvernare. (…) Florin Cîţu nu are motive să demisioneze sau să fie demis.” a spus Klaus Iohannis<<, transmite Stelian Ion pe Facebook.

>>Lipsa sa de apetit pentru reforme reale, negarea cu obstinaţie a realităţii, lipsa dorinţei de coagulare a forţelor de dreapta sunt mai evidente ca oricând. Klaus Iohannis ajută PSD să revină la putere şi a reuşit să creeze premisele refacerii unei mai vechi legături de iubire după care se pare că a tânjit atâta amar de vreme. Pentru Klaus Iohannis şi „echipa câştigătoare” Constituţia a rămas doar un amanunt incomod, iar parteneriatul cu PSD este preferabil celui cu USR PLUS. Cu noi nu pot face combinaţiile useliste sulfuroase, cu noi nu pot face manevre de control asupra justiţiei pentru protecţia baronilor galbeni şi roşii certaţi cu legea. Cu useriştii nu te înţelegi, domnule, sunt câini, nu oameni<<

Stelian Ion a mai completat că „lupta lui Iohannis cu pesedismul a fost de faţadă, se vede clar acum. Premierul de la Grivco este uselist pur sânge şi nu avem ce-i face. Ne-a înşelat pe toţi cei care, în mod naiv, am avut o fărâmă de încredere şi l-am votat, mulţi dintre noi siliţi de împrejurări. Am mai pierdut încă o şansă, am mai fost ţinuti pe bară încă o tură de un preşedinte mediocru. Reformele reale vor mai aştepta până când politicieni precum cei cu apucături pesediste şi useliste vor fi trimişi acasă. Dacă tot se duce sâmbătă la Congresul PNL, Klaus Iohannis ar trebui să-şi asume şi lansarea oficială a USL2.0: PNL împreună cu PSD, în aplauzele echipei câştigătoare”, a mai transmis fostul ministru.