Stelian Ion: Premierul nu va mai exercita această funcţie decât câteva zile. Demisiile miniştrilor USR PLUS nu vor fi retrase

„Nu orice este posibil, vă spun ce cu siguranţă se va întâmpla, va fi că premierul nu va mai exercita această funcţie decât câteva zile”, a declarat Stelian Ion, fiind întrebat cu privire la afirmaţia premierului conform căreia „orice este posibil”, privind retragerea demisiilor miniştrilor USR PLUS.



El a mai completat că premierul „nu se poate agăţa de această funcţie în mod neconstituţional fără să aibă o majoritate în Parlament care să-l susţină. Acesta este singurul element cert, din punctul meu de vedere. Celelalte elemente certe ar fi că demisiile miniştrilor USR nu vor fi retrase. Au fost înaintate, drumul este unul fără întoarcere, asta neînsemnând că este un drum fără întoarcere pentru Coaliţie”, a declarat Stelian Ion.

El a mai completat că în ceea ce priveţşte Coaliţia, ea „trebuie să existe în continuare, dar nu în formula cu Florin Cîţu premier”.

Premierul a susţinut faptul că o guvernare de dreapta este soluţia pentru România. În contextul demisiei miniştrilor USR PLUS, el spune că „guvernarea continuă. PNL este un partid responsabil, care a dat deja un vot pentru susţinerea premierului. Noi vrem să guvernăm, românii au votat să guvernăm. Urmează o perioadă serioasă pentru România.





Stelian Ion a declarat şi că „ultimul cuvânt, în cadrul procedurii” pe care a propus-o în ceea ce priveşte numirea procurorilor de rang înalt, îl avea preşedintele, precizând că teoria de a-l scoate pe preşedinte din acest mecanism este o „intoxicare”.





„Vreau să demontez o altă teorie care circulă şi este o intoxicare, aceea că propunerea pe care am făcut-o îl scoate cumva pe preşedintele României din acest mecanism al numirii procurorilor de rang înalt. Nici vorbă. Ultimul cuvânt, în cadrul procedurii pe care am propus-o, îl are preşedintele României, care nu poate fi obligat de absolut nimeni să accepte o anumită propunere dacă nu este de acord cu ea, pentru că legitimitatea oferită de voturile primite de preşedinte şi poziţia constituţională pe o are preşedintele impun o astfel de soluţie”, a declarat Stelian Ion.





El a mai completat că „asta nu înseamnă că procedura nu poate presupune şi implicarea unui alt factor şi creşterea rolului uni alt factor, unul care nu face parte din cadrul politic. De aceea am ţinut la o procedură echilibrată care să nu aibă în vedere cine este preşedinte la un moment dat şi să fie valabilă şi să fie funcţională indiferent cine ar fi preşedinte şi ministru al Justiţie la un moment dat. Să fie un element exterior exterior de siguranţă care să spună stop unei numiri”.