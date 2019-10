Primele voturi pentru prezidenţiale. Plicurile cu opţiunile românilor din diaspora au ajuns la poştă

„Am aplicat online, simplu. La început am avut ceva probleme la înregistrare, dar am revenit şi am reuşit. Am primit în poştă după vreo, ştiu eu, 10 zile, două săptămâni, cele 4 plicuri pentru noi doi, pentru mine şi pentru soţia mea, le-am completat şi le-am pus la poştă”, a declarat Ciprian Bejan, un român stabilit în Marea Britanie, citat de Digi24.