Prima reacţie din PSD după ce Chesnoiu a intrat în vizorul DNA. Purtătorul de cuvânt al partidului: Îl ştiu ca pe o persoană morală, un ofiţer de poliţie

Radu Oprea, purtător de cuvânt al PSD, a precizat, într-o intervenţie la Digi24, că are dubii în ceea ce priveşte natura acuzaţiilor. „Cunoscându-l pe Adrian Chesnoiu, personal am dubii, din relaţia directă avută cu colegul meu deputat şi ministru al Agriculturii. Ce a făcut pentru agricultura română, n-o spunem noi PSD, o spun fermierii“, a spus Oprea.

Întrebat dacă PSD va vota în Parlament pentru ridicarea imunităţii lui Chesnoiu, pentru a putea fi anchetat de DNA, Oprea a evitat iniţial să dea un răspuns clar, dar a revenit ulterior şi a spus ca social-democraţii vor vota „pentru“.

„Eu cred că PSD s-a exprimat clar în ultima perioadă. Să ajungă în Parlament. Eu bănuiesc că da, nu văd de ce s-ar întâmpla altceva. [...] PSD va proceda la fel cum a facut în ultima perioadă, votând «pentru». Este normal să-ţi demonstrezi nevinovăţia în instanţă.“

Referitor la o eventuală demisie a lui Chesnoiu din Guvern, Oprea a refuzat să răspundă clar: „E prea devreme, e prea la cald, îl stiu ca pe o persoană morala, un ofiţer de poliţie, eu sunt subiectiv...“, a spus purtătorul de cuvânt al social-democraţilor, care a precizat că o decizie privind demisia va fi discutată în interiorul partidului,