PNL a intrat în febra alegerilor interne. Cine a câştigat primele confruntări şi care sunt marile lupte din următoarele zile

PNL a început alegerile pentru şefia organizaţiilor judeţene, în prima zi fiind confruntările din filialele Suceava şi Sectorul 1. La alegerile PNL Suceava au mers doar reprezentanţii echipei Cîţu, adică liberali ca Robert Sighiartău (secretar general), Rareş Bogdan (prim-vicepreşedinte) şi Lucian Bode (ministrul al Afacerilor Interne), precum şi premierul României. În schimb, Ludovic Orban nu s-a deplasat în Suceava.

„Aceste alegeri nu sunt despre persoana mea, ci despre rolul pe care-l va juca PNL pe scena politică în viitor. Urmează în 2024 patru rânduri de alegeri. Inamicul nostru este PSD şi de aceea sunt cel mai potrivit om care poate lupta cu PSD. Am arătat că sunt inamicul PSD”, a declarat şeful Guvernului în faţa liberalilor din judeţul Suceava, la evenimentul organizat în Gura Humorului. Florin Cîţu le-a promis liberalilor din sală că „Moldova o să conteze” după 25 septembrie, adică după ziua Congresului PNL.

Nu a existat nicio emoţie în ceea ce priveşte realegerea lui Gheorghe Flutur la şefia PNL Suceava, din moment ce actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava a fost singurul candidat. „Ne punem speranţa în capacitatea premierului Florin Cîţu de a veni cu un suflu nou, ca preşedinte, foarte necesar în vederea câştigării tuturor alegerilor din 2024”, a afirmat Gheorghe Flutur.

Suceava, organizaţie de top

Gheorghe Flutur nu a uitat să sublinieze că organizaţia pe care o conduce este în primele zece filiale judeţene la nivel de ţară, ceea ce înseamnă că votul sucevenilor va conta la Congres. De altfel, numărul de delegaţi pe care îl are Suceava pentru Congres este de 127 de persoane. În schimb, o filială cum este PNL Sector 1 va trimite la Congres doar 56 de delegaţi. Iar situaţia este similară şi la alte organizaţii din Bucureşti. Surse din conducerea PNL au precizat pentru „Adevărul” că PNL Sector 5 are 49 de delegaţi, în timp ce PNL Sector 4 are 52 de delegaţi. Numărul mic de delegaţi este cauzat de rezultatele proaste ale liberalilor din Capitală.

Cu toate acestea, în unele filialele bucureştene există o competiţie umăr la umăr pentru şefia organizaţiei de sector. La Sectorul 1, pentru funcţia de preşedinte s-au înscris Sebastian Burduja (deputat, fără o poziţionare clară) şi Dragoş Preda (echipa Orban). Favorit clar este Sebastian Burduja, cel care şi conduce din 2019 filiala. La eveniment au fost prezenţi şi lideri ca Ludovic Orban, Florin Cîţu, Robert Sighiartău şi Marian Petrache, ultimul fiind vicepreşedintele care răspunde de zona Bucureşti-Ilfov. Sebastian Burduja a câştigat detaşat şefia filialei.

Weekend aglomerat pentru PNL

Vineri au loc alegeri la nivel local în Galaţi, Vaslui şi Sectorul 5. Din cele trei organizaţii, cea mai disputată confruntarea este cea de la Vaslui, unde pentru şefie se luptă Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătăţii şi lider al PNL Vaslui, şi consilierul judeţean Marius Arcăleanu. La alegerile locale de anul trecut, Arcăleanu a fost aproape să producă o surpriză, după ce a pierdut la doar 3.000 de voturi distanţă alegerile pentru şefia CJ Vaslui, în faţa lui Dumitru Buzatu, cel mai longeviv baron PSD din Moldova.

Cea mai aglomerată zi a weekendului va fi sâmbătă, când vor fi alegeri pentru liderii de judeţ din patru filiale: Iaşi, Neamţ, Buzău şi Sectorul 6. Cea mai strânsă luptă va fi în judeţul Neamţ, acolo unde îşi dispută şefia Laurenţiu Leoreanu (vicepreşedinte al partidului şi al Camerei Deputaţilor – echipa Orban) şi George Lazăr (prefectul de Neamţ – echipa Cîţu). Deşi Leoreanu e mult mai cunoscut, Lazăr se bucură de sprijinul a numeroşi liberali din administraţia publică. Runda de alegeri din această săptămână se încheie duminică, prin alegerile din judeţul Bacău. Sprijinit de tabăra Cîţu este senatorul Daniel Fenechiu, în timp ce echipa Orban îl susţine pe deputatul Mircea Fechet.

Alegerile şefilor de organizaţii judeţene vor fi încheiate pe 10 august, moment în care va fi tranşată situaţia filialei PNL Diaspora, acolo unde este un singur candidat, Viorel Badea (echipa Orban), preşedinte al Comisiei de cultură din Senat.