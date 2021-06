Planul liderilor PLUS de preluare a puterii în USR: Useriştii trebuie să devină o minoritate. Construim cu cei cărora le e ruşine de conducerea lor EXCLUSIV

Aripa PLUS a început pregătirile pentru competiţia internă din interiorul partidului USR PLUS încă de anul trecut, moment în care erau purtate negocieri în ceea ce priveşte forma în care va avea loc fuziunea între formaţiunile conduse de Dacian Cioloş şi Dragoş Tudorache, pe de o parte, şi cea condusă de Dan Barna. „Adevărul” a intrat în posesia unor înregistrări audio ale unei discuţii purtate vara trecută înaintea Congreselor de fuziune. De altfel, se poate înţelege din discuţii că aveau loc ultimele negocieri pe marginea protocolului de fuziune. Potrivit unor surse politice, la participarea unde au avut loc discuţiile despre evoluţia PLUS au luat parte Dacian Cioloş (copreşedinte USR PLUS), Dragoş Tudorache (preşedinte executiv PLUS), Marcel Lăudatu (preşedinte PLUS Vaslui, care acum este şi prefect al aceluiaşi judeţ), Cristian Ichim (preşedinte PLUS Bacău şi deputat USR-PLUS de Bacău), plus mai mulţi membri ai birourilor judeţene PLUS din Vaslui şi Bacău.

La începutul discuţiilor, Dragoş Tudorache le explică participanţilor beneficiile fuziunii. „Miza este guvernarea şi majoritatea parlamentară. Doar aşa putem face ceea ce-am propus. Altfel rămânem în opoziţie. Şi am sta pe margine. Vedem ce au făcut colegii noştri din USR cât au stat în Parlament. Nu poţi decât să faci o guerrillă la majoritate (…) Chiar dacă ajungi la guvernare, nu e indiferent cum ajungi. Dacă vrem să facem ceea ce ne propunem, trebuie să fim vioara întâi. Sau, în cel mai rău, vioară egală cu celălalt partener de guvernare, de coaliţie. Şi la fel, cu o majoritate parlamentară în spate, ca să poţi să te sprijini pe acel Parlament când o să iei măsuri”, potrivit stenogramei convorbirii.

Ulterior, numărul 2 din PLUS le prezintă planul prin care cei din formaţiunea înfiinţată de Cioloş trebuie să aducă alături de ei nemulţumiţii din USR, astfel încât să poate relua controlul organizaţiilor din alianţă.

„Dacă înţelegem miza ei, fuziunea e singurul vehicul care face ca experienţele astea urâte, pe care le-aţi trăit voi la Vaslui şi Bacău în ultimele luni, să nu se mai reproducă încă o dată. De ce? Pentru că în momentul când voi de la Vaslui şi de la Bacău o să vă alăturaţi celor de la USR nu mai e vorba de Viziteu la Bacău şi de Botez la Vaslui. Eu sunt convins că voi ştiţi deja şi aţi cunoscut oameni din USR care sunt ok. Care şi poate lor le este ruşine cu ceea ce se întâmplă la vârful partidului lor, la nivel local, dar şi la nivel central. Ăia sunt oamenii cu care noi putem să construim o majoritate nouă. Iar ăsta e obiectivul nostru intern, de organizaţie. Noi trebuie să ne pregătim să construim noi majorităţi în aşa fel încât cei pe care nu îi simţim aliniaţi cu noi, din partea cealaltă, să devină ei o minoritate. Asta e miza internă, de organizaţie. Să construim noi majorităţi, de partea bună a lucrurilor şi a viziunii pe care o avem, cu care apoi să ducem noul vehicul creat înainte”, a mai afirmat Tudorache.





Tot în cadrul întâlnirii este explicată şi alegerea stabilirii alegerilor interne cât mai târziu, pentru ca oamenii PLUS să-şi găsească aliaţi. „Tot pentru atunci (n.r. – după parlamentare) am împins şi alegerile în filiale, tocmai pentru a vă lăsa timp mai mult să vă cunoaşteţi colegii, să găsiţi acele părţi dintre ei care simt ca voi, vor acelaşi lucru ca şi voi. Împreună să construiţi noi platforme, pentru a câştiga alegerile în filiale după parlamentare. Vasluiul şi Bacăul sunt două judeţe în care avem tot interesul să împingem procesul după parlamentare, pentru că dacă am face acum alegeri ne-am alege cu tensiuni şi mai mari între cele două grupări”, a mai afirmat Tudorache.

Mişcările de trupe ale celor PLUS în filiale arată că discuţiile de vara trecută încep să fie puse în practică în vederea alegerilor interne care au loc în interiorul noului partid USR-PLUS. „Adevărul” va prezenta zilele următoare organizaţiile unde competiţia va fi strânsă, după ce în cursă au intrat nume grele din partid.

Precedentul Atanasiu

În ceea ce priveşte planul de preluare a puterii de către o aripă a partidului, situaţia nu este una nouă. Poate cel mai cunoscut plan enunţat de un lider politic, în urma unui proces de fuziune, l-a avut protagonist pe Teodor Atanasiu (fost vicepreşedinte PNL), cel care într-o discuţie cu mai mulţi colegi de partid a dat asigurări că oamenii PDL vor fi eliminaţi rând pe rând: „Noi fără PD nu câştigam preşedintele. Ne-am ţinut de nas şi am făcut un compromis. Altfel nu se putea (…) Am avut nevoie de ei, acum nu mai am nevoie. Le-am spus că dacă pleacă mâine îmi fac un bine. Tot cu 45% rămân şi nu mă mai întreabă nimeni ce e cu Boagiu, ce-i cu Anastase, ce-i cu Boc, ce-i cu dracu' si cu lacu'... Îmi fac un bine dacă pleacă. Nu o să plece, nu-s proşti. O sa convieţuim cu ei. Liderii lor o sa dispară rând pe rând!”, declara liberalul potrivit înregistrării difuzate în martie 2015 de stiripesurse.ro.