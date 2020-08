Orban spune că pensiile speciale nu vor creşte, dar ministrul Muncii îl contrazice

„Pensiile speciale sunt compuse dintr-o parte calculată pe baza contributivităţii, care prin schimbarea anunţată de domnul ministru (n.r. – Florin Cîţu, ministrul finanţelor) automat va creşte, respectiv o parte consistentă care vine de la bugetul de stat şi care în mod evident nu are niciun impact“, a spus Violeta Alexandru în cadrul şedinţei de Guvern, citată de Libertatea.

Premierul Ludovic Orban a precizat că nu ar fi putut fi mărite doar pensiile mici, nu şi cele mari, deoarece s-ar fi creat o discriminare, în baza principiului contributivităţii. De asemenea, vor creşte şi pensiile sociale, de la 704 lei la 800 de lei, după cum a precizat ministrul Muncii Violeta Alexandru care a adăugat că sumele sunt prevăzute în proiectul de rectificare bugetară care a fost adoptat vineri de Guvern.

„Principiul care stă la baza acordării pensiilor e principiul contributivităţii. Nu majorăm pensiile efectiv, majorăm punctul de pensie. Dacă am face o majorare diferenţiată la nivelul pensiilor, practic am crea nişte nedreptăţi imense şi am încălca grosolan principiul contributibităţii”, a explicat Ludovic Orban.