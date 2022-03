Iulian Iancu, nominalizare a PSD pentru funcţia de membru în conducerea ANRE

„Este onorantă nominalizarea mea, de către colegii din PSD, pentru o funcţie de conducere în ANRE. Reglementatorul are o serie de misiuni dificile în perioada ce urmează. Tot ce îmi doresc este să contribui cu toata priceperea în primul rând la securitatea energetică a României şi totodată la relansarea programului de independenţă energetică a ţării .Nu vreau să discut despre experienţa mea în domeniu, prefer să arăt ce pot să fac în această funcţie, prin fapte”, a precizat Iulian Iancu pentru „Adevărul”.

Fostul deputat al PSD a vorbit şi despre faptul că mai ales în această perioadă sunt dezinformări, unele fiind legate de el.„Totuşi, profit de ocazie pentru a face un apel serios şi ferm la responsabilitate din partea tuturor celor care vor aborda, inevitabil, subiectul numirii mele în ANRE.Traversăm un context extrem de complicat, în care agresiunea total neprovocată a Rusiei asupra unui stat suveran se transformă într-o tragedie. Războiul lasă loc unui teren fertil pentru dezinformări şi manipulări, inclusiv în România. Din păcate, suntem şi într-un război al energiei, iar preţurile la energie au ajuns la un nivel fără precedent - fapt care ne obligă la solidaritate şi la unirea tuturor românilor pentru a putea oferi soluţii şi a depăşi această provocare.

În acest context, fac un apel la comunicare informată şi responsabilă mai ales din partea unora care s-au obişnuit să mă plaseze în sfera de influenţă a unei cunoscute companii ruseşti. Este cea mai mare minciună legată de numele meu, într-o carieră care depăşeşte deja 35 de ani. De altfel, verificarea dosarului meu profesional în această perioadă a demonstrat că nu este nicio urmă de adevăr în aceste alegaţii. Nu pot decât să regret că nu am dat atenţie şi nu am reacţionat mai ferm atunci când această minciună a fost aruncată interesat prima oară pe piaţă, dar niciodată nu e prea târziu pentru adevăr. Din păcate am fost obligat să demonstrez acest neadevăr printr-o decizie a instanţelor judecătoreşti. Odată demonstrat prin instanţă, eu am considerat subiectul închis”, a completat Iancu, în poziţia sa.

Aluzia sa este la dosarul în care s-a judecat cu Ludovic Orban. La începutul anului 2019, Iulian Iancu a câştigat un proces cu fostul lider PNL Ludovic Orban, care îl numise „omul Gazprom”. Tribunalul Bucureşti a decis faptul căLudovic Orban trebuie să-i plătească lui Iulian Iancu daune morale de 20.000 lei.





Locul vacant de la ANRE este al PSD, potrivit negocierilor din Coaliţie. Iulian Iancu ar trebui să fie audiat de comisiile de specialitate din Parlament, apoi să fie votat într-o şedinţă de plen comun.