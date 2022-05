Guvernul a avizat 11 din cele 16 Programe Operaţionale aferente perioadei 2021-2027, care totalizează aproximativ 21 miliarde de euro

„Guvernul României a avizat în şedinţa de astăzi încă şase Programe Operaţionale din cele 16 prin care România poate atrage investiţii de aproximativ 31 de miliarde euro din fondurile alocate pentru perioada de programare 2021-2027. În total, valoarea celor 11 Programe avizate până acum în intervalul 6-30 mai 2022 se ridică la aproximativ 21 miliarde de euro”, a precizat MIPE într-un comunicat de presă.

Potrivit MIPE, „documentele transmise oficial Comisiei Europene sunt cele aferente PO Transport (POT) cu o alocare de 4,75 miliarde euro, PO Incluziune şi Demnitate Socială (POIDS) cu alocare de 3,36 miliarde euro, PO Educaţie şi Ocupare (POEO) în valoare totală de 3,48 miliarde euro. Tot luni au fost aprobate şi trei noi Programe Operaţionale Regionale aferente regiunilor Centru, Nord-Est şi Sud-Est, ridicând totalul acestora la 7 din cele 8”.

Sursa citată mai menţionează că, „în prezent, în etapa finală de pregătire se mai află 5 programe – PO Dezvoltare Durabilă (PODD) cu aprox. 4 miliarde euro, PO Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (POCIDIF) cu o alocare de aprox. 1,6 miliarde euro, PO Sănătate (POS) unde sunt prevăzuţi aprox. 2,2 miliarde euro, PO Tranziţie Justă (POTJ) cu investiţii disponibile în valoare de aprox. 2 miliarde euro şi Programul Operaţional Regional Bucureşti-Ilfov – aprox. 0,5 miliarde euro”.

Potrivit sursei citate, programul Operaţional Transport (POT), are o alocare UE în valoare de 4,75 miliarde euro şi „va finanţa dezvoltarea infrastructurii de transport de înaltă calitate pentru asigurarea conectivităţii între România şi restul Uniunii Europene, dar şi între regiunile ţării. Finanţările europene vor sprijini: dezvoltarea transportului rutier, inclusiv pentru extinderea mobilităţii sustenabile în nodurile urbane, creşterea eficienţei transportului feroviar şi sporirea atractivităţii acestuia pentru călători. De asemenea, vor fi finanţate proiecte pentru dezvoltarea transportului naval şi multimodal”.

De asemenea, „programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială (POIDS) are alocate fonduri europene în valoare de 3,36 miliarde euro. Prin proiectele finanţate vor fi sprijinite grupurile vulnerabile, prin acţiuni ce vor viza: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, protejarea dreptului la demnitate socială, accesul comunităţilor rurale la serviciile primare, reducerea disparităţilor dintre copiii expuşi la riscul de sărăcie/excluziune socială şi ceilalţi copii, servicii pentru sprijinirea persoanelor vârstnice şi a celor cu dizabilităţi, acordarea de ajutoare persoanelor defavorizate. Prin acest program urmează să fie continuate măsuri începute în acest an precum acordarea de ajutoare pentru achiziţia de alimente şi mese calde”, mai menţionează MIPE, arătând că măsura face parte din programul guvernamental „Sprijin pentru România”.

Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare (POEO) are o alocare de 3,48 miliarde euro şi „va asigura intervenţii în următoarele scopuri ce vor viza îmbunătăţirea pieţei muncii (modernizarea instituţiilor, valorificarea potenţialului tinerilor şi creşterea accesului), antreprenoriat şi economie socială, creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea participării la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, creşterea accesului/participării grupurilor dezavantajate la educaţie şi formare profesională, dar şi prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale, adaptarea la piaţa muncii şi tehnologii. Concomitent, Programul va finanţa proiecte ce vor sprijini învăţământului profesional şi tehnic, respectiv procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Potrivit comunicatului transmis de MIPE, 7 din cele 8 Programe Operaţionale Regionale sunt deja avizate, fiind avizate, luni, încă 3 Programe Operaţionale Regionale:

POR Centru, care „are un buget de în valoare de aproximativ 1,15 miliarde de euro şi va următoarele obiective: creşterea competitivităţii întreprinderilor, sprijinirea digitalizării, mediului, creşterea mobilităţii urbane, finanţarea educaţiei şi turismului. Acest program va fi implementat în judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu”.

POR Nord-Est, „cu o alocare de peste 1,45 miliarde euro, va finanţa proiecte în domenii precum: pentru creşterea competitivităţii şi inovaţiei, digitalizare, mobilitate urbană, educaţiei. Programul va fi implementat în următoarele judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui”.

POR Sud-Est, care „are alocate fonduri în valoare de 1,23 miliarde euro, iar investiţiile finanţate vor sprijini competitivitatea, digitalizarea, mediul, reducerea emisiilor de carbon, dar şi educaţia. Intervenţiile finanţate vor fi implementate în judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea”.