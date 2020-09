Firea şi Negoiţă se acuză reciproc de trădare: Cum puteam să vă susţin să vă întoarceţi la locul crimei?

„Eu zic că terorişti sunt cei care ne terorizează. Am văzut oameni terorizaţi care erau blocaţi în trafic cât nu s-a făcut nimic pe infrastructură. Am văzut oameni terorizaţi că au făcut apă rece. Am văzut oameni terorizaţi că nu mai puteau să iasă din casă că erau prea mulţi ţânţari. Că s-au făcut pasaje şi poduri în timp ce ei ştiau că realitatea e alta. Am văzut multe minciuni în această campanie. Aceştia sunt adevăraţii terorişti”, a explicat Robert Negoiţă la Digi24, întrebat despre acuzele Gabrielei Firea că ar fi un „terorist politic”.

Mai departe, Negoiţă a afirmat că Gabriela Firea „nu ştie să piardă” şi că nu şi-a dorit o alianţă cu aceasta la alegerile locale.

„La alegeri mi-am stabilit poziţia. N-am vrut să o susţin pe doamna Firea. Nu e o chestiune personală. Îmi dau seama pentru bucureşeni că nu e bine să continue cu doamna Firea. Personal eu o respect, îi doresc mult succes în viaţă. E un foarte bun comunicator, dar nu are multe legături cu primăria. Nici după un mandat nu înţelege primăria”, a adăugat acesta.

Negoiţă a explicat şi pe pagina de Facebook de ce s-a împotrivit unei alianţe cu Firea pentru alegerile locale, explicând că nu a dorit ca aceasta din urmă să se întoarcă „la locul crimei”.

„Cât despre locul crimei, vă spun doar atât: cum aş fi putut eu să vă susţin în faţa cetăţenilor Sectorului 3, şi să vă ajut să vă întoarceti la locul crimei, adică la Primăria Generală, când ştiam cum aţi pus mai presus în raport cu dânşii, propriile interese, în defavoarea comunităţii pe care o reprezint?”, a notat Negoiţă pe Facebook

Cât despre o întoarcere în PSD, primarul sectorului 3 a exclus din start această variantă atâta vreme cât Gabriela Firea se află în PSD Bucureşti.

Întrebat apoi cum comentează afirmaţia lui Călin Popescu Tăriceanu conform căreia Gabriela Firea s-ar fi opus unei alianţe a stângii în Capitală, Negoiţă a subliniat că din start nu a existat un proiect comun şi că nu a putut susţine „o persoană incompetentă”.

„Eu sunt de acord cu unitate atâta vreme cât avem un proiect comun. Care-i proiectul comun? O administraţie dezastruoasă? Nu o să mă unesc niciodată la aşa ceva. A susţine o persoană incompetentă într-o funcţie nu e un argument puternic”, a conchis acesta.