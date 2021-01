Firea, despre majorarea cu 40% a punctului de pensie: Dacă eşti la guvernare, trebuie să faci rost de bani. Dacă nu mai poţi, te dai la o parte

"Nu există nicio scuză, nu există nicio motivaţie. Dacă eşti la guvernare, trebuie să faci rost de bani, de aceea eşti la guvernare. Dacă nu mai poţi, te dai la o parte. Tranziţia aceasta către populaţie a tot ceea ce înseamnă austeritate nu mai este demnă de secolul în care trăim”, declară Firea. Ea o acuză de "cinism şi agresivitate" la adresa pensionarilor pe Raluca Turcan, ministrul Muncii.

"Le place celor de la Guvern sau nu le place, Curtea Constituţională spune foarte clar, chiar dacă în exprimări mai elaborate şi cumva mai greu de pătruns pentru profani, faptul că majorarea propusă de PSD în Parlament cu 40% a punctului de pensie este constituţională pentru că în campanie s-a vorbit despre faptul că nu este constituţională. (...) Ce vreau să garantez eu acum, că noi vom milita în Parlament pentru ca majorarea punctului de pensie să se producă aşa cum am propus, cu 40%. Vom rectifica acele mici erori de tehnică legislativă care au fost sesizate de către Curtea Constituţională, dar într-adevăr, Guvernul nu mai are niciun motiv din acest moment, odată fiind amendate acele aspecte observate de Curtea Constituţională, să nu majoreze cu 40% punctul de pensie, actualul Executiv. Nu există nicio scuză, nu există nicio motivaţie. Dacă eşti la guvernare, trebuie să faci rost de bani, de aceea eşti la guvernare. Dacă nu mai poţi, te dai la o parte. Tranziţia aceasta către populaţie a tot ceea ce înseamnă austeritate nu mai este demnă de secolul în care trăim. Nu mai sunt acele vremuri în care punem biruri pe oameni şi îi săltăm doar pe cei care sunt printre apropiaţii noştri”, a declarat Gabriela Firea, miercuri seară, la Antena 3.

Ea se arată convinsă că în Parlament vor fi şi deputaţi şi senatori care vor vota în funcţie de conştiinţa lor atunci când se va vota din nou majorarea pensiilor.

"Eu sunt convinsă că vom beneficia, pe amendamentele propuse, şi de voturi din partea aşa-zisei majorităţi de dreapta unită, inclusiv de la PNL, sperăm, nădăjduim să fie oameni cu inima mai caldă şi de la USR-PLUS, de ce nu?”, a adăugat senatorul PSD.

Gabriela Firea o critică în termeni duri pe Raluca Turcan, spunând că aceasta, în calitate de ministru al Muncii, dă dovadă de cinism în ceea ce priveşte drepturile pensionarilor. Firea consideră că Turcan ar trebui să se "lupte” în Guvern pentru susţinerea domeniului pe care îl conduce.

"În momentul în care eşti ministru al Muncii, protecţiei sociale, familiei, te ocupi de persoanele care sunt în câmpul muncii, dar şi cele care sunt defavorizate sau vulnerabile, cred că trebuie să fii o persoană extrem de empatică. Şi chiar dacă, la un moment dat, politicienii sunt obligaţi să gândească pragmatic şi, cum se spune, la rece, nu poţi să fii ministru al Muncii şi să faci declaraţii ca şi cum nu te-ar interesa, ca şi cum nu ţi-ar păsa, ca şi cum nu te-ar durea sufletul de faptul că declaraţia ta are un impact foarte mare în viaţa salariatului, pensionarului în viaţa familiilor. Declaraţia de astăzi că va verifica dumneaei ceea ce spune Curtea Constituţională, să vadă dacă este aşa, că sigur nu este aşa, mi s-a părut că e cel puţin nepotrivită. Nu vreau să spun cuvinte foarte dure - este şi o doamnă, de obicei sunt reţinută în a aduce critici neapărat doamnelor, suntem puţine în politică şi cred că trebuie să ne susţinem, până la o limită admisibilă în sensul opoziţiei pe care trebuie să o avem, vreau să fiu cât pot de elegantă şi de politicoasă - dar nu a fost o declaraţie normală de ministru al Muncii. Luaţi toate declaraţiile miniştrilor muncii şi protecţiei sociale din Europa, nu veţi vedea atât cinism, atâta practic agresivitate asupra celor pentru care tu trebuie să te lupţi, tu trebuie să te zbaţi cu ministrul de Finanţe şi cu primul ministru să obţii fonduri, să poţi să susţii acele domenii pe care trebuie să le reglementezi, că de aceea iei salariul de ministru. Dacă nu poţi, dă-te la o parte şi aduci pe unul mai competent!”, a mai afirmat Gabriela Firea.

CCR a respins, miercuri, sesizarea Guvernului privind rectificarea bugetară adoptată de Parlament cu un amendament aş PSD care prevede creşterea pensiilor cu 40%.

Premierul Florin Cîţu a declarat, întrebat dacă bugetul poate suporta majorarea punctului de pensie cu 40%, că „România nu şi-a permis anul trecut, nu îşi permite nici în 2021 acest lucru”. Şeful Executivului a adăugat că preşedintele Klaus Iohannis poate fie să promulge legea, fie să o retrimită în Parlament pentru reexaminare.

Ministrul Muncii Raluca Turcan a afirmat că efortul bugetar pentru aplicarea acestei legi este de aproximativ 138 miliarde pe an. Ea a adăugat că de aceea „în guvernul Orban noi am decis ca pensiile să crească într-un cuantum suportabil care să facă acest proces de majorare sustenabil şi să nu ajungem la blocaje care după aceea să îi afecteze şi pe pensionari şi am realizat creşterea pensiilor cu 14%”.