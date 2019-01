Europarlamentarul Cristian Preda a aderat la PLUS, partidul lui Cioloş

„La invitaţia lui Dacian Cioloş, am aderat la PLUS. Aşa cum am anunţat în urmă cu patru luni, nu candidez la europene. Voi sprijini candidaţii PLUS la alegerile din 26 mai şi îi invit pe toţi cei care au încredere în mine să facă acelaşi lucru“, a anunţat Preda pe contul său de Facebook.

El precizează că, prin afilierea sa, PLUS capătă statut de partid parlamentar şi va avea, în consecinţă, delegaţi în toate secţiile de vot, putând astfel securiza opţiunile exprimate în favoarea listei sale.

„După alegerile pentru PE, folosind experienţa europeană acumulată, voi acţiona în cadrul PLUS pentru ca instituţiile rezultate din viitoarele alegeri - preşedinţia, autorităţile locale, noua majoritate parlamentară - să lucreze în interesul general, nu în interes propriu“, mai afirmă Cristian Preda.

Cristian Preda a fost consilier de stat al preşedintelui Emil Constantinescu, secretar de stat în MAE, apoi consilier prezidenţial al preşedintelui Traian Băsescu. În 2009, a intrat în PDL şi a candidat la alegerile europarlamentare, devenind eurodeputat, pentru un mandat de 5 ani. În 2014 a intrat în PMP şi a fost ales eurodeputat din partea acestui partid, fiind exclus din PMP câteva luni mai târziu.

