Dovezi. Membrii USR au început să se toarne între ei din cauza banilor cheltuiţi în campanie. Cât de mare e suma

Pe un grup intern al USR, Iulia Ramona, responsabil financiar al filialei USR Giurgiu, sesizează că la Giurgiu „avem o situaţie cel puţin ciudată”. Aceasta explică că într-un raport al plăţilor de campanie de până la data de 7 iunie, ar exista trei plăţi a câte 5.000 de lei fiecare către trei firme, care nu ar fi îndeplinit ce au promis. Aceasta mai subliniază că două dintre aceste firme sunt administrate de membri USR.

„În data de 7 iunie am primit situaţia plăţilor de campanie până la acea dată, pentru filiala noastră (n.red.: Giurgiu). Am descoperit astfel trei plăţi de câte 5.000 de lei fiecare, către trei firme din judeţ. Una dintre ele este pentru închiriere sediu de campanie. Noi nu am avut sediu de campanie. Una este pentru servicii de administrare cont social media (pagina de FB a filialei), pentru realizare comunicate de presă şi analize politice. Pe perioada campaniei nu s-a investit nici un leu în pagina Filialei Judeţene, nu s-a produs conţinut local, ci doar au fost preluate postări de pe pagina narţională. Nu s-au realizat şi trimis comunicate de presă. Nu s-a realizat nicio analiză politică. Una este pentru o firmă în baza unui contract în care se angaja să se facă cercetări sociologice. Nu s-a realizat nicio cercetare sociologică. Iar firma are ca obiect de activitate codul CAEN 4520. Mai adaug că una dintre firme este administrată de preşedintele filialei judeţene Giurgiu, iar cealaltă firmă este administrată de preşedintele preşedintele filialei locale Ogrăzeni. Ce ar mai fi de adăugat: Deşi Giurgiu se laudă cu 7 filiale locale, 6 dintre acestea nu există în acte. Adică, nu există cerere de înfiinţare filială locală, nu există decizie BJ de înfiinţare filială locală şi implicit nu există procesul verbal de înfiinţare filială locală în baza deciziei BJ. Toate acestea fac subiectul unei sesizări trimise către BN”, a relatat Iulia Ramona, potrivit unor surse politice.

Andreea Talmazan, un alt membru USR, a subliniat şi ea că în Giurgiu există o „situaţie ciudată” cu trei contracte, de 5.000 de lei fiecare, „ale unor membri USR”. Aceasta confirmă că a existat o plată de 5.000 de lei pentru închirierea unui sediu de campanie şi că Cosmin Andronache, preşedintele filialei judeţene USR Giurgiu, ar afirma că banii au fost returnaţi. „De reţinut că Andronache Cosmin este proprietarul clădirii în care se află sediul firmei pe care o deţine cu încă un asociat şi care a subînchiriat spaţiul filialei judeţene Giurgiu”, mai scrie Andreea Talmazan.

Membru USR mai dezvălui că cel de-al doilea contract a fost cu firma Eriska, care are sediul în acelaşi spaţiu cu USR Giurgiu şi care aparţine lui Mirel Valentin Axinte, şi el membru USR. Deşi în timpul campaniei electorale firma acestuia ar fi încasat 5.000 de lei, Andreea Talmazan remarcă pe grupul intern al partidului că pagina de Facebook USR Giurgiu „în toată campania nu a avut nicio postare proprie, ci doar redistribuiri sau repostări de pe pagina naţională. La o simplă căutare pe Google, singura realizare notabilă este o conferinţă de presă postată pe youtube cu 92 de vizualizări”.

Cel de-al treila contract în Giurgiu ar fi fost realizat cu o firmă de cercetări sociologice, Tavimed, care este deţinută de preşedintele filialei USR Ogrăzeni, Alexandru Ionuţ Ciprian. Deşi trebuiau să se ocupe de cercetări sociologice, Andreea Talmazan notează pe grupul intern al partidului că „nu am găsit nimic legat de vro măsurare sociologică în Giurgiu”.



Potrivit informaţiilor obţinute de Mediafax, la postarea respectivă au comentat şi Ferenc Istvan Kabai de la USR Sălaj şi Daniela Tarnovschi, membru al USR Sector 3, care susţin că Cristian Ghinea a venit cu astfel de acuzaţii pentru că este interesat să candideze la şefia filialei partidului din Sectorul 3, care are alegeri duminică, 23 iunie.

Atacurile interne au început de ieri, când Teodora Stoian, membru USR le-a răspuns într-o postare pe un grup intern al partidului colegilor nemulţumiţi care se plâng că ar fi o problemă de etică faptul că un membru al formaţiunii este angajat la firma care a prestat servicii pentru USR, în baza unui contract.

