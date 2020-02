Document intern al PLUS foarte dur: Nu există diferenţă majoră între PNL şi PSD. Nicuşor Dan, candidat paraşutat prin forţă. Vrem o clarificare internă a USR

Dacian Cioloş, liderul PLUS

Redăm integral documentul care circulă printre membrii PLUS:

Competiţia dintre PNL şi PSD este una mimată. La fel ca în cazul schimbărilor precedente de putere între PSD şi PD-L sau PNL, se modifică primele garnituri, oamenii din spate rămân aceiaşi. România merge prost nu doar pentru că a avut lideri politici lipsiti de anvergură, dar şi pentru că cei care i-au susţinut au lucrat din culise în interes propriu. Ţinta predilectă a PNL şi PSD este Alianţa USR PLUS şi decizia noastră de a produce o schimbare profundă în societatea românească. De aici şi teama şi acţiunile concertate împotriva noastră. Nu doar că nu s-au ţinut de cuvânt în nicio negociere cu noi, dar au folosit şi orice ocazie ca să încerce să ne dezbine.

Desemnarea lui Nicuşor Dan şi mai ales modul în care a fost negociata şi anunţată de Orban este un exemplu definitiv. Speranţa PNL este că va produce o ruptură internă în USR şi că aceasta se va perpetua la nivelul Alianţei USR PLUS astfel încât să ne diminueze şansele la locale şi parlamentare si sa ne arate ca politicieni naivi, inexperimentati si dezarmati in faţa smecheriilor politice de stil vechi.

În ceea ce priveşte nominalizarea lui Nicuşor Dan de către PNL, ideea plutea în aer de multă vreme şi era confirmată de atitudinea lui Nicuşor Dan în cele câteva întâlniri pe care le-am avut în utlimele luni. Din nefericire, situaţia a degenerat până la stadiul în care USR e pus în faţa faptului împlinit, şi anume să i se desemneze candidatul la Primăria Capitalei de către principalul competitor politic.

PLUS consideră că e nevoie de o clarificare urgentă a situaţiei pentru a nu ajunge într-un punct din care lucrurile nu mai pot fi reparate. Noi îl respectăm şi l-am respectat întotdeauna pe Nicuşor Dan, chiar dacă nu am avut niciodată o relaţie politică propriu-zisă cu el. Nu am găsit o cale comună înainte de alegerile din 2016 şi nici nu avem a-i imputa ceva în această direcţie. Munca sa în Bucureşti este recunoscută şi reală, l-am privit mereu ca pe un candidat cu şanse, dar neînţelegerile dintre el şi o altă parte a USR au cântărit pentru domnia sa mai mult decât orice construcţie politică vizionară, cu scopul de a guverna România.

Din aceste motive, credem că e nevoie să avem un moment de sinceritate pe baza căruia să putem construi un viitor politic funcţional. Cine conduce USR, care sunt taberele politice şi ce au de împărţit Nicuşor Dan cu Cristi Ghinea şi Dan Barna nu este problema PLUS. Dar devine şi problema noastră în momentul în care această situaţie internă afectează funcţionarea Alianţei USR PLUS şi viitorul nostru comun. Ne dorim o clarificare internă a USR cât de rapid se poate, astfel încât să trecem la chestiuni care cu adevarat îi preocupa pe cei pe care-i chemam la vot. Nicuşor Dan candidat la Primăria Capitalei din partea USR PLUS este o impunere a PNL din interese de imagine şi nicidecum o decizie a acestei noi forţe politice.

Efectele colaterale vor fi impunerea de către PNL a unor personaje nefrecventabile la primăriile de sectoare şi un număr considerabil de consilieri locali care vor trage pentru aceeaşi mafie transpartinică. Scăpăm de Grabriela Firea, dar rămânem cu aparatul din spatele ei?

Atât Vlad Voiculescu, cât şi Nicuşor Dan şi-au anunţat candidatura la Primăria Capitalei pentru binele oraşului, nu pentru ambiţiile personale. Şi oricare dintre ei va pune orgoliile mai presus de scopul iniţial va fi sancţionat de către noi. Am promis că facem altfel de politică şi suntem decişi să mergem până la capăt. Dar am fi preferat să avem un candidat şi o echipă pentru Primăria Bucureştiului pe care să o alegem în cunoştinţă de cauză, cu o procedură profesionistă şi onestă, cu un program clar asumat pentru care să „tragem” cu toţii în campanie, nu un candidat paraşutat prin forţă, orcât de mult l-am respecta.

Politic, înţelegem mişcarea PNL, etic şi moral este complet de neacceptat pentru că e făcută după sintagma „scopul scuză mijloacele”. Totuşi, capacitatea noastră de a rezista unor astfel de atacuri, unele directe, altele cât se poate de ascunse, ne va ajuta să evoluăm politic. Cu o singură condiţie: să nu cădem în capcanele unor orgolii sau recompense de moment. PNL va oferi cu o mână ce va lua apoi cu două mâini. Orice membru al Alianţei USR PLUS care vede în PNL ce vine cu astfel de practici un partener onest este fie naiv, fie în tabăra liberală. O spunem cu regret, pentru că mai devreme sau mai târziu vom colabora cu PNL într-o formă instituţionalizată şi din acest motiv este nevoie să vedem lucrurile aşa cum sunt ele cu adevărat. PNL este un partid vechi, îmbătrânit în rele, care crede că accesul la putere este mai important decât societatea românească. Din această perspectivă, nu există o diferenţă majoră între PNL şi PSD. Una dintre misiunile noastre este să punem presiune pe PNL să se schimbe, nu să acceptăm jocurile politice şi frimiturile de la masa lui.

În consecinţă, PLUS decide să investească total în Alianţa USR PLUS, pornind de la convingerea ca şi în USR sunt oameni care văd lucrurile precum noi, să crediteze această construcţie extrem de importantă pentru viitorul politic al României şi să nu ia nicio măsură sau să treacă la o acţiune care periclitează viitorul ei. Trebuie să recunoaştem că suntem îngrijoraţi de luptele de putere din USR, dar nu le vom susţine şi îi avertizăm pe colegii noştri că acestea sunt o sursă de putere pentru PNL care va face totul pentru a ne slăbi şi îndepărta de la scopul nostru comun.

În privinţa candidaturilor pentru Bucureşti, avem trei opţiuni viabile în acest moment. Putem să continuăm şi să îl susţinem pe Vlad Voiculescu la Bucureşti, să negociem cu Nicuşor Dan o formulă de echipă în care ne asigurăm că primăriile de sector şi consiliile din Bucureşti nu sunt parazitate de clienţii de casă ai PNL sau să îi oferim sprijin lui Nicuşor Dan, dar să mergem cu candidaţi ai Alianţei pe partea de sectoare şi consilii. Indiferent care va fi decizia finală, vom face cea mai bună alegere pentru bucureşteni.

Deciziile pe care le vom lua trebuie să ţină cont de scopul pentru care am intrat in politică: Proiectul nostru este România!