Dan Barna a cerut liderului USR Vrancea retragerea de pe „lista USR la guvernare“, după ce Cosmin Timofte a decis să excludă din partid mai mulţi membri

Informaţia privind decizia luată de Barna în legătură cu liderul filialei Vrancea a USR apare pe Facebook, într-un comentariu la postarea unui cunoscut membru al USR Vrancea care-şi anunţă demisia.







”USR Vrancea s-a transformat în vehicul al intereselor unui grupuscul care calcă cu bocancii ăia grei pe tot ce înseamnă democraţie internă, bun simţ şi onoare. Ăsta nu e USRul meu.

E cumplit de trist şi revoltător ce se întâmplă acolo şi sper ca cei rămaşi să îndrepte ce se mai poate îndrepta", a scris Nicu Panaitescu pe Facebook.





Într-unul dintre comentarii a fost postată decizia luată de Dan Barna şi anunţată pe grupul intern de comunicare din USR.





"Tocmai am luat act, fiind în campanie naţională la Satu Mare şi Maramureş, de deciziile Biroului Judeţean Vrancea de excludere a unor membri USR Vrancea. Indiferent de motivele temeinice sau nu avute în vedere pentru această decizie, asumarea ei în campanie electorală, cu impact asupra unui candidat de pe o altă listă, ridică o problemă principială majoră. Am discutat cu preşedintele filialei judeţene USR Vrancea, Cosmin Timofte, i-am exprimat nemulţumirea mea şi am solicitat retragerea de pe lista USR la Guvernare. Domnul Timofte şi-a asumat această decizie şi începând din această seară nu mai face parte din lista USR la Guvernare", este decizia lui Dan Barna.





Până la ora transmiterii acestei ştiri, Cosmin Timofte nu a putut fi contactat.





În USR au loc în această perioadă alegeri interne.

