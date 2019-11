Mircea Diaconu: Nu aş fi acceptat să fiu candidatul PSD. De la Băsescu încoace putem vorbi de viol asupra Constituţiei. Nu mă regăsesc în noul PNL

Adevărul: Ce formă de guvernământ aţi prefera? Că aţi tot criticat rolul preşedintelui din prezent.

Mircea Diaconu: Noi ar trebui să avem un stat de drept. Să avem o ordine de drept. Trebuie să facem ordine. Acem o Constituţie. Ce scrie acolo aia facem. Acolo, limpede ca lumina zilei, această republică e parlamentară. Într-un singur punct se foloseşte cuvântul semi-parlamentară. La preşedinte votează jumătate plus ceva, dar nu e unanimitate.

Dacă ajungeţi preşedinte o să cereţi modificarea Constituţiei?

Nu! Legea legilor e în vigoare şi pe ea vorbim. Constituţia e bună, echilibrată. De 30 de ani toţi preşedinţii noştri şi-au încălcat prerogativele şi au ieşit din spaţiu. Schimbarea de Guvern o face Parlamentul. Preşedinţii şi-au cam strâns de gât premierii. Prima formă dementă de schimbare de Guvern a fost în 1991, cu mineriada. Apoi, Constantinescu şi Radu Vasile. Miniştrii au fost invitaţi la Cotroceni şi şi-au dat demisia, iar Vasile a rămas singur. De la Traian Băsescu încoace putem vorbi de viol asupra Constituţiei.

Chiar şi la Klaus Iohannis?

Da!

Daţi-mi un exemplu.

Sunt o mie. Câte nu au fost. Schimbarea miniştrilor. Am auzit că a vorbit de Guvernul meu. Nu, e al României. Eu nu mai sunt membru PNL din 2014. M-au făcut să înţeleg că-i deranjez. Atunci era PNL de la Brătieni, cu o continuitate. Acum e noul PNL, care e cu totul altul. Şi să vreau, nu am ce să caut.

De ce?

Liberalismul nu e de dreapta. I-am şi zis lui orban, care mi-e prieten. Eu sunt deschis pentru toată lumea. E o criză a doctrinelor în România. Nimeni nu mai stă pe doctrina sa. Liberalismul e de centru-dreapta. Dreapta e rigidă, e conservatorismul. În Parlamentul Europea exact pe centru sunt liberalii. PNL s-a dus spre dreapta creştină. Nu mă regăsesc în PNL. Ca preşedinte nu trebuie să ai doctrină. Ar însemna să creez un blocaj.

Preşedintele e cel mai legitim om din România.

Nu! În Parlament se regăsesc toate voturile. Preşedintele nu are toate voturile. Un termen fundamental al demcoraţiei e noţiunea de răspundere politică. Răspunderea e extrem de eficientă. Pe răspundere au pierit PNŢ-CD şi PDL. Pe doamna asta de la Justiţie au ţinut-o aiurea. A fost violată Constituţia infernal, mai rău ca la Băsescu.

Dacă ajungeţi preşedinte îl schimbaţi pe Orban?

Nu! Preşedintele nu schimbă guverne.

Nu o să vrea Ponta premier?

Nu mă interesează în niciun fel. Susţinerea lor e logistică. Nu mă interesează părerile lor, care sunt politice

Singur vă transformaţi în preşedinte decorativ?

Dumnezeule mare! Cum decorativ? Toţi preşedinţii au jucat în spaţiul politic minimalizând funcţia. Ei s-au băgat mereu în ciorbă. Un preşedinte are atribuţii uriaşe. Un ziar îmi pune întrebarea: cum veţi asigura ca preşedinte independenţa Justiţiei? CSM asigură independenţa, iar preşedinte are grijă ca CSM să funcţioneze bine.

Dacă ne uităm la prezenţa la vot şi apetitul pentru alegeri, prezenţa la vot e mai mare ca parlamentare. Nu trebuie să aibă preşedinele puteri mai mari?

Nu! Unul dintre candidaţi, Barna, vrea mai multe atribuţii pentru preşedinte. Oricum are atribuţii. O atribuţie neonorată e cea între cetăţean şi stat. Cetăţeanul simte că e vânat de stat.

Liderii PSD vă acuză direct că sunteţi un iepure de campanie şi încercaţi să rupeţi din voturile Vioricăi Dăncilă şi că aceasta ar fi o uneltire cu Victori Ponta?

Mi se pare de râsul curcilor. În 2014 mi-a zis un celebru senator al PSD: domnule, în trecut v-am ajutat. Cu ce m-aţi ajutat domnule? Eu nu am luat atunci de la PSD.

Deci aţi luat de la nehotărâţi?

Exact! Aşa fac şi eu acum. Eu nu vorbesc de doctrina mea. Vorbesc pentru toată lumea, îi iubesc pe toţi. Aşa trebuie să fie un preşedinte: un tată de familie.

Unul dintre susţinătorii dvs. e Ponta şi vine din zona PSD?

E dreptul lui să mă susţină. Mă susţin mai multe partide, centre sindicale. Îmi imaginez că aceste două parte cu care am discutat la start au înţeles că pentru polemica politică e nevoie de o formă de arbitraj cu legea în mână.

Dacă PSD v-ar fi propus să candidaţi, aţi fi acceptat!

Nu! Cum să accept. Nu aveam niciun gând, dar multă lumea spunea pe net că sunt bun de preşedinte. Când a zis Dăncilă că ţinta ei e să ajungă în turul al II-lea, am zis stop. Înseamnă că Iohannis va mai fi preşedinte încă 5 ani. Singur am zis că vreau să spun că de 30 de ani greşiţi povestea. Eu sunt singurul independent din ţara asta, cu acte în regulă. Singurul independent sunt eu.

Credeţi că principalul rival e Dăncilă?

Nu doamna Dăncilă! E PSD-ul, ca organziare. Nu, e o luptă politică. E un culoar pe care eu l-am clamat. Pe culoarul meu nu e nimeni.

Aveţi sondaje făcute?

Nu am şi nu mă interesează sondajele. Multă lume face afaceri în momente importante. E ca la Paşti. Sunt afaceri de sezon. Eu nu mă uit la cifre. Mi-am propus un asemenea fel de campanie care e atipică, banală.

Dacă nu intraţi în turul al II-lea, cu cine votaţi? Iohannis sau Dăncilă?

Cu nimeni.

Dacă nu intraţi în turul doi mai faceţi politică?

Eu nu fac nici acum. Nu dispar ca persoană publică.

Actorul Dragoş Bucur vă acuză că l-aţi lăsat să doarmă pe un hol al unui hotel din Viena.

Parcă l-am pus pe coji de nucă, care e treaba? La ce se referă el probabil e că dormitul într-un teatru, nu un hol. Am jucat într-un teatru şi am dormit acolo. Nu aveam banii să stăm la hotel. Dacă eu ajung preşeditne, eu trebuie să fiu primul care se comportă de bun-simţ. Eu am dormit trei ani într-un teatru. În meseria asta, dacă nu există o dăruire pentru profesie, restul sunt amănunte. Nu-s bani mulţi.

Într-o seară Bucur mi-a zis că nu poate să vină la un spectacol. Păi, cum? Noi aveam programat un spectaol. Mi-a zis că avea altceva. El a plecat de la teatru la 6.000 de dolari. Teatrul se face cu sufletul şi druirea, nu cu spa-urile.

Am văzut grupuri de actori pe scările TNB protestând faţă de PSD.

E opinia lor. E treaba lor. Să spună fiecare ce gândeşte. Teatrul e un spaţiu al tuturor.

Au greşit?

Nu acolo la teatru trebuiau să vorbească. Spectatorii nu trebuie să aibă culoare politică.

Ar fi bine ca elevii să se întoarcă la uniforme?

Dacă vor, să se întoarcă.

V-aţi fi aşteptat la mai multă susţinere de la Antena 3, care în 2014 v-a sprijinit foarte mult?

Nu cred că Antena 3 m-a umflat atunci. Cred că a văzut că avea loc un linsaj din aprtea autorităţilor şi a consemnat o realitate. Era povestea mea. Eu îmi trăiam povestea. Povestea mea acum nu e destul de interesantă. Vineri seară, ultima seară, o termin la Antena 3.