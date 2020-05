Vladimir Tismăneanu, amendat cu 5.000 de lei de CNCD pentru o postare rasistă

”Fapta dl. Vladimir Tismăneanu din data de 11.04.2020 de a posta pe pagina sa de socializare o fotografie care ilustrează mai multe păsări (ciori) ce stau aşezate pe un gard, imagine însoţită de textul: „Aeroportul Ţăndărei. Toate Zborurile sunt anulate„, alături de comentariul dl. Tismăneanu: „Super tare„, constituie discriminare potrivit art. 2 alin. (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000”, se arată în comunicatul CNCD.





„La stabilirea cuantumului sancţiunii contravenţionale s-au avut în vedere următoarele circumstanţe atenuate şi agravante: momentul postării mesajului, conţinutul şi comentariul la mesaj, comportamentul contravenientului după momentul postării mesajului, scuzele publice prezentate de contravenient, calitatea de formator de opinie şi specializarea academică a acestuia (expert în analiza regimurilor totalitare). Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi (8 voturi)”, a mai transmis CNCD.





Postarea a fost criticată dur de internauţi şi de activişti pentru drepturile minorităţilor.





La scurt timp, Tismăneanu a şters postarea de pe Facebook şi a scris un scurt text în care arată şi-a asumat ”eroarea” şi spune că nu a înţeles ”implicaţiile rasiste”.





„După ce am petrecut ore reflectând, aş dori să-mi cer scuze finale pentru meme-ul rasist, nepotrivit şi cel mai important, dureros, pe care l-am postat ieri. Deşi nu m-am gândit profund la implicaţiile rasiste în acest moment, ar fi trebuit. Imediat ce mi-am dat seama, am şters (în câteva minute). Nu este o scuză că nu trăiesc în România, ar fi trebuit să fac mai multe cercetări şi să recunosc că acest lucru nu a fost amuzant, mai ales înainte de a distribui pe un forum public. Nu există nicio scuză. Mă voi descurca mai bine pe viitor, voi învăţa din asta. Ştiu că unii pot să nu accepte scuzele astea sau să creadă ce spun şi acesta e dreptul lor. Ştiu că nu există cuvinte magice pentru a repara durerea pe care am provocat-o. Acestea fiind spuse, sunt deschis să lucrez cu cei care activează în comunitatea romilor despre cum să combatem ura, intoleranţa şi bigotismul. De asemenea, înţeleg că nu mi se datorează nimic din toate astea. Aşa cum am spus, voi învăţa din această greşeală şi sper că reacţia a arătat şi altora că genul ăsta de glume nu sunt amuzante, ci dureroase pentru mulţi. Pentru mine, intenţionez să continui să petrec Paştele reflectând. Luni, revin la activităţile mele obişnuite. Mulţumesc celor care au scris pentru a-mi apăra reputaţia cât şi celor care au fost critici cu bună credinţă.”, a postat Vladimir Tismăneanu pe pagina sa de Facebook.







Oraşul Ţăndărei, care are o importantă minoritate roma, fusese pus în carantină totală.