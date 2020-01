Programele Rabla şi Rabla Plus 2020: calendar şi finanţare

„Vor fi finanţate. Aici este clar că trebuie să dăm acest impuls, în special pentru producătorii din România. Industria auto în România are un procent foarte important din produsul intern brut. De asemenea, asigură o foarte mare parte din exporturile României, or, aici e nevoie de acest stimulent pentru a creşte, practic, producţia internă. (...) Cel mai probabil în luna martie (...) Rabla Plus va continua. (...) În anul 2019 nu s-au achiziţionat foarte multe maşini electrice, dar o parte din Programul Rabla va fi alocat şi pentru maşinile electrice“, a declarat premierul.





Anul trecut, statul a finanţat achiziţionarea a 35.000 de maşini noi, nepoluante, dar în acest an numărul acestora ar putea creşte serios. Concret, la sfârşitul anului trecut, în timpul unei vizite la Mioveni, într-o întâlnire de lucru cu CEO Groupe Renault România, Christophe Dridi şi cu alţi reprezentanţi ai managementului companiei, premierul Orban a discutat chiar despre „o posibilă mărire“ până la 70.000 a numărului de unităţi care pot fi achiziţionate prin Programul Rabla.





Conform unor surse guvernamentale, acest program de finanţare va fi majorat, dar cota la care se va ajunge în acest an va fi de aproximativ 50.000 de unităţi. Cifre oficiale urmează să fie furnizate în curând.





Oricum, industria auto din România consideră vital acest program de finanţare a achiziţiei de maşini noi. Conform experţilor în domeniu, nedemararea acestui program în anul 2020 ar fi dus la o scădere serioasă şi bruscă a pieţei auto din România. Concret, este vorba de o micşorare procentuală a vânzărilor maşini noi, nepoluate, de cel puţin 10 la sută.





Reamintim că prima de casare la predarea unei rable este de 6.500 de lei. Acesteia i se pot adăuga bonusuri, în funcţie de tipul autoturismului nou ce urmează a fi achiziţionat. Spre exemplu, dacă beneficiarul programului alege o maşină ce emite maximum 96 grame CO2/km, statul îi va acorda 1.000 de lei în plus. Dacă viitorul vehicul are sistem hibrid (fără plug-in), primei de casare i se adaugă 1.700 de lei. Astfel, bonificaţia poate atinge valoarea maximă de 9.200 de lei. În plus, prin Rabla Plus, la achiziţionarea unei maşini electrice se acordă o finanţare de 45.000 de lei. Candidaţii care vor să acceseze unul dintre aceste programe trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa în România, să nu aibă nicio datorie la stat, iar vechiul autoturism ce urmează a fi dat spre casare trebuie să aibă o vechime de minimum 8 ani.