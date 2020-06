Piaţa auto, decimată de noul coronavirus. Supravieţuitoare par să fie numai modelele electrice

Conform documentului, în intervalul ianuarie - mai 2020, topul general pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus de Dacia, cu 11.966 de unităţi, urmată de Volkswagen - cu 3.971 de unităţi, Renault (3.618), Skoda (3.272), Ford (3.203) şi Hyundai (2.794). În ceea ce priveşte segmentul autoturismelor, s-a înregistrat o scădere de 31,5% a vânzărilor la cinci luni, comparativ cu intervalul similar din anul anterior, în timp ce raportat la perioada mai 2020 vs mai 2019, declinul a fost de 45%.

Potrivit sursei citate, pe modele, cu cele 4.562 de unităţi comercializate, Dacia Logan este cel mai bine vândut după cinci luni, dar în scădere cu 52,9% faţă de aceeaşi perioadă din 2019, urmat de Dacia Duster - cu 3.007 unităţi (-22,2 %), Dacia Sandero (2.405 unităţi, -16%), Skoda Octavia (1.411 unităţi, -24%) şi Renault Clio (1.197 unităţi, -45,8%).

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor achiziţionate, în luna mai a acestui an, a scăzut semnificativ ponderea autoturismelor diesel (27,7%), comparativ cu cea înregistrată în luna anterioară, când procentajul era de 43%. Pe ansamblul primelor 5 luni ale anului 2020, autoturismele pe benzină continuă să deţină cea mai mare pondere, respectiv 63,7% din total (în scădere faţă de cota înregistrată anul trecut, 66,3%)”, precizează APIA.

La capitolul autoturismelor ecologice (electrice şi hibride), analiza de specialitate arată un volum a cărui scădere totală este foarte redusă, de doar opt unităţi (-0,8%), comparativ cu perioada similară a anului trecut. Pe subcategorii, autoturismele full electrice au consemnat un salt de 19,5%, în timp ce vânzările de maşini plug-in au crescut cu 59,5%, în primele cinci luni faţă de intervalul ianuarie - mai 2019. La polul opus se situează autoturismele hibride, cu un recul de 8,7%. „În continuare, în acest an, este de aşteptat ca achiziţiile de autoturisme ecologice să înregistreze volume semnificativ mai mari decât cele din anul anterior, acestea fiind, în mare măsură, stimulate de Programul «Rabla Plus», care a avut o contribuţie importantă la creşterea semnificativă a vânzărilor de autoturisme electrice în perioada derulării primului program multianual 2017-2019 şi care, şi în acest început de an 2020, are un impact favorabil, odată cu demararea unui nou program multianual pentru perioada 2020-2025”,