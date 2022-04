Mesaj ireal al Kremlinului: „Dacă Ucraina continuă cu provocările, Rusia va fi nevoită să declare război”

Dmitri Peskov a mai sppus ca Moscova considera ca eliminarea batalioanelor nationaliste din Ucraina este o sarcina de maxima prioritate.

„Sarcina principala este de a elibera [Ucraina] de aceste batalioane nationaliste pana la urma. Operatiunea continua, iar sarcinile care au fost stabilite sunt bine cunoscute. Ele trebuie si vor fi indeplinite. Nu trebuie sa existe niciun dubiu in aceasta privinta”, a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui rus, conform aktual24.ro

Peskov a sustinut ca „viata pasnica se intoarce acolo unde batalioanele nationaliste nu iau ostatici civili si unde aceste batalioane nationaliste nu deschid focul asupra facilitatilor sociale si caselor”.

„Cu toate acestea, in acele locuri unde batalioanele nationaliste sunt angajate in ceea ce am vorbit, exista o lupta acerba si acolo trebuie eliminate toate aceste batalioane”, a mai declarat secretarul de presa al Kremlinului.