Marcel Vela, propus pentru Ministerul Afacerilor Interne în guvernul Orban 2, aviz negativ în comisiile parlamentare reunite

UPDATE Cu 15 voturi "împotrivă", 9 "pentru" şi 4 abţineri, ministrul propus la Interne, Marcel Vela, a primit aviz negativ de la parlamentarii care l-au audiat.



"Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului sunt foarte importante şi principalul scop al meu, ca ministru, şi al echipei care este acum în fruntea MAI este creşterea încrederii populaţiei în instituţiile din domeniul Ordine publică şi Siguranţa cetăţeanului, lucruri care impun continuarea unor măsuri de eficientizare şi modernizare a MAI. În acest context, sunt necesare măsuri de reformă privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, soluţii de reorganizare a Poliţiei Române, toate acestea pentru a consolida structurile operative implicate în lupta împotriva infracţionalităţii, a reţelelor de trafic de persoane şi droguri, contrabandă şi criminalitate organizată", a precizat Vela.

Printre măsurile la care a făcut referire Vela se numără - îmbunătăţirea activităţii Jandarmeriei şi a Poliţiei Române, ''astfel încât acestea să fie construite pe criterii de competenţă şi apreciate ca instituţii aflate în mod real în slujba cetăţeanului'', elaborarea proiectului de revizuire a reglementărilor din Statutul poliţistului, în special cu privire la ghidul carierei şi regimul disciplinar, urmărindu-se, printre altele, introducerea unei limite a mandatelor în funcţii de conducere pentru şefii de inspectorate judeţene, poliţie municipală, orăşenească şi pentru directorii din direcţiile ministerului.

Ministrul desemnat al Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune că poliţistul din mediul rural este "ruda săracă a autorităţii locale din comună, după primar, după preot, după dascăl, după poliţistul local”, are o maşină mai puţin performantă şi dotări mai slabe decât poliţistul local. El afirmă că este nevoie ca în mediul rural să se conştientizeze faptul că poliţistul "are în spate Inspectorat Judeţean de Poliţie, are Minister de Interne şi el reprezintă naţiunea română acolo şi luptă împotriva infracţionalităţii şi are o autoritate mai mare decât poliţistul local”.





"Am moştenit 2.800 de posturi de poliţie, sumă rotundă, dintre care 1.700 au toaletă în curte. (...) Aprecierea procentuală în rândul populaţiei este de 30 la sută. De la 55% odată cu pensionarea a scăzut la 40% şi după cazul Caracal a scăzut la 30% şi Ministrul Afacerilor Interne este un minister necesar, vital pentru România. (...) Să fim transparenţi şi să comunicăm oamenilor că suntem în slujba lor, ei bine, nu poţi să fii în slujba lor, sau mă rog, ca imagine, că suntem în slujba lor, cu posturi de poliţie, 1.700 cu toaleta în curte”, a afirmat ministrul desemnat al Afacerilor Interne, la audierile din comisiile reunite de Apărare din Parlament.

El a spus că a discutat cu primari şi că doreşte să elaboreze un proiect de lege care să dea posibilitatea autorităţilor locale sediile acestor secţii de poliţie acolo unde acestea se pot implica.

Vela a spus că doreşte creşterea numărului poliţiştilor din mediul rural prin reîncadrarea unor poliţişti pensionari, prin recrutarea din sursă externă sau prin recrutarea de absolvenţi tineri, în condiţiile în care "agenţii de poliţie să-i facem ofiţeri”.