Mama fetei din Caracal, dispărute în aprilie: „Poliţiştii mi-au spus că e majoră, are 18 ani şi a plecat cu Făt-Frumos“

Tânăra a dispărut la mijlocul lunii aprilie, după ce a spus familiei că merge la Caracal penmtru a scoate bani de la bancomat. Mama fetei era plecată la muncă în străinătate, iar fata stătea la bunici.

Mătuşa Luizei a declarat că a doua zi de la dispariţia fetei bunicul acesteia a primit un telefon de la un bărbay care i-a spus să stea liniştit că fata este bine.

Întoarsă din străinătate, mama fetei a declarat că a făcut demersuri ca dosarul să fie preluat de DIICOT pentru că poliţiştii din Coşoveni nu aveau nicio pistă şi i-au tot spus că tânăra ar putea fi plecată cu un iubit.

„Întâi am mers la Coşoveni. După două luni ne-am dus la DIICOT Craiova, eu am contactat o avocată şi m-am dus personal la Craiova şi apoi DIICOT-ul a preluat cazul. Dânşii au spus că m-am dus cam târziu, în iunie, deja trecuseră două luni şi jumătate de când dispăruse Luiza, de pe 14 aprilie. M-am dus cam târziu, nu ştiam despre ce e vorba, nu cunoşteam procedurile”, susţine mama.

Potrivit acesteia, poliţiştii din Coşoveni ar fi spus că Luiza: „Este majoră, are 18 ani, putea să fi plecat cu vreun iubit, asta au zis cei de la Coşoveni. Repetau într-una, până când am dus cazul la DIICOT, că a plecat cu un Făt-Frumos. Nu numai o dată au spus că are are 18 ani, e majoră. Acum au tratat (cu seriozitate n.r.), de când s-a întâmplat cu Alexandra”.

Era o fată care învăţa bine şi răspundea întotdeuna la telefon

Mătuşa fetei mai spune că poliţiştii îi tot spuneau să stea liniştită că o vor anunţa când vor avea informaţii: „Cum să ai răbdare să aştepţi veşti despre copilul tău despre care ştii, eşti convins 100% că nu a plecat de bunăvoie? Era o fată care învăţa bine, nu a pus probleme, nu întârzia atunci când pleca şi răspundea la telefon imediat”.

Mama Luizei mai spune că în casa bărbatului reţinut în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu nu se află lucruri ale Luizei. „Ieri m-au chemat, mi-au adus şi nişte bijuterii acasă să vedem dacă sunt ale Luizei şi nu, printre ele nu erau. Eu aşa vreau, să fie găsită în viaţă, asta e singura speranţă. Voia să urmeze cursuri pentru make-up, să facă şcoala de şoferi, voiam să-i iau maşină”.

Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis vineri, pe 15 aprilie 2019, poliţiştii din Dioşti au fost sesizaţi de o persoană de sex masculin din comună, cu privire la faptul că nepoata sa (Mihaela Luiza Melencu – n.r.), în vârstă de 18 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliu către municipiul Caracal şi nu a mai revenit.

Ce a făcut poliţia

Pe 18 aprilie, Secţia 4 Poliţie Rurală Coşoveni a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, iar pe 30 mai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a dispus declinarea dosarului către DIICOT – ST Craiova, în vederea efectuării de cercetări cu privire la infracţiunea de trafic de persoane, având în vedere că bunicul fetei a fost contactat telefonic, în datele de 15 aprilie şi 19 aprilie, de către persoane necunoscute, care i-au comunicat că fata nu mai doreşte să se întoarcă acasă, fiind pe teritoriul Elveţiei.

Ulterior, în data de 6 iunie, DIICOT Craiova a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la infracţiunea de trafic de persoane, raportat la împrejurările cauzei, la modul şi mijloacele de săvârşire, la datele personale ale victimei, la locul de unde fuseseră iniţiate apeluri telefonice către familia victimei, considerându-se că sunt indicii temeinice de recrutare a victimei prin răpire/constrângere în scopul exploatării sexuale.

