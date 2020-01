Bogdan Licu susţine azi interviul pentru funcţia de prim-adjunct al procurorului general. Este unicul candidat VIDEO

Bogdan Licu: Nu am fost niciodată suspect sau inculpat într-un dosar penal în legătură cu obţinerea titlului de doctor

Procurorul-şef interimar al României a vorbit despre acuzaţiile care i se aduc în legătură cu plagiarea lucrării de doctorat, susţinând că nu a fost niciodată suspect sau inculpat într-un dosar penal în legătură cu obţinerea titlului de doctorat.



„Nu am fost nici cel mai bun procuror şi nici cel mai bun şef de-a lungul carierei mele. Dar cu siguranţă am evoluat în timp şi ca impact al activităţii la care am făcut referire şi astăzi sunt certitudine mult mai implicat profesional şi responsabil decât eram în urmă cu 20 de ani. Cred că şi această creştere trebuie avută în vedere şi poate în acest context nu s-ar fi aşteptat să candidez pentru funcţia de procuror-general. Mi-am pus şi eu această problemă. Dar dacă decizia pe care o vedeţi astăzi este pusă în aplicare, este şi pentru faptul că nu am vrut să afectez nici măcar conjunctural imaginea instituţiei pe care o conduc dar nici imaginea factorilor de decizie în procesul numirii procurorului-general. Pe de altă parte, însă, nu pot să renunţ la a pune în valoare, acum când mă consider la apogeul profesional, calităţile mele din cauza unei acuzaţii singulare, fără legătură cu activitatea mea profesională şi neîntemeiată. Este vorba despre aşa-zisul plagiat al tezei de doctorat”, a declarat Bogdan Licu.





Acesta susţine că nu a solicitat niciodată un grad didactic în învăţământ şi nu a intenţionat niciodată ca prin obţinerea titlului să beneficieze de un avantaj material.





„Am considerat încă de la început lucrarea de doctorat o modalitate de finalizare a unor cursuri de formare continuă într-un domeniu adiacent celui profesional. Ca dovadă, nu am solicitat niciodată şi nu am obţinut niciodată vreun grad didactic în învăţământul superior. Nu am utilizat niciodată acronicul „dr.” de la „doctor” în vreun înscris oficial. Nu am intenţionat nici ca prin obţinerea titlului să beneficiez de un avantaj material. În momentul obţinerii acestui titlu universitar, sporul pentru titlu de doctorat se acorda numai persoanelor care susţineau teza de doctorat în domeniul în care se desfăşura activitatea”, a mai spus procurorul.