Au fost trase la sorţi noile complete de 5 judecători. Cine sunt magistraţii desemnaţi

Asta pentru că judecătorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au stabilit la finele anului trecut, ca toate dosarele repartizate la completele de 5 judecători, în 13 decembrie, să fie judecate în 2019 de aceiaşi magistraţi, fără a fi repartizate din nou la noile complete care au fost trase azi la sorţi.



Astfel, dosarul în care este judecat Liviu Dragnea în apel va fi judecat de Simona Daniela Encean, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera, Rodica Aida Popa.

Preşedinta Curţii Supreme: Vă urez un an normal, în care principiile de Drept să fie repuse în adevărata lor valoare

Cristina Tarcea, şefa instanţei supreme, a declarat, joi, înainte de tragerea la sorţi a completurilor de 5 judecători pentru 2019, că speră ca anul acesta să fie unul liniştit şi normal, în care principiile de Drept să fie repuse în „adevărata lor valoare şi poziţie”.





„Vă urez tuturor un an nou mai bun, mai liniştit, mai normal şi în care principiile de drept aşa cum au fost ele predate de monştrii sacri ai Dreptului pe care eu am norocul să-i prind să fie repuse în adevarata lor valoare şi poziţie. Prin legea 304/2004 privind organizarea judiciară, cum a fost modificată prin legea 207/2018, la începutul fiecărui an, au loc procedurile de desemnare a numărului şi a compunerii completurilor de 5 judecători”, a spus şefa ÎCCJ, Cristina Tarcea, înainte de tragerea la sorţi de la Curtea Supremă.