Ambasadorul României în SUA, despre creşterea ratei de refuz pentru vizele în SUA: O creştere artificială. Nu suntem îngrijoraţi

”Sunt în continuare optimist. (..) Nu suntem resemnaţi”, a spus ambasadorul, afirmând că cifrele nu sunt atât de îngrijorătoare.





Andrei Muraru a arătat că această rată de refuz nu este doar în cazul României, ci pentru toată regiunea, Bulgaria, Cipru, Moldova, Israel.





”Aş spune că e o creştere artificială, a fost generată de o scădere a numărului total de aplicanţi. În 2021, au fost puţin peste 14.000 de aplicaţii pentru vize americane, de 3 ori mai puţin decât în 2019”, a afirmat Muraru,.





Ambasadorul României în SUA a ţinut să precizeze că nu sunt îngrijoraţi, pentru că nu este o problemă particulară a României ci una care a afectat toate statele din regiune, iar lucrurile se pot schimba.





”Această evoluţie arată o creştere circumstanţială, nu ne îndepărtează de obiectivul nostru, cu cât România va investi mai mult (..) cu atât mai repede vom putea să eliminăm vizele în SUA. Regulile sunt clare, nu pot fi eludate, doar dacă ajungem sub 3% rată de respingere putem intra în program. Orice acţiune e preferabilă inacţiunii”, a afirmat Andrei Muraru, precizând că în ultimii 8 sau 9 ani, a observat că am stagnat la o rată de refuz de 10%.





”Nici nu am văzut guvernele României din ultimii 12 ani (..) determinate. Dacă nu vom face nimic, nu vom scădea în mod natural, sunt ferm convins de acest lucru şi orice politician care vă spune că mingea este în curtea americanilor se înşeală au nu cunoaşte realitatea din teren. (..) Noi, acum nu avem niciun fel de instrument cu care guvernul operează şi prin care încearcă să scadă această rată de refuz, deci aş spune că ea este inerţială”, a afirmat acesta.





Întrebat în câţi ani am putea îndeplini acest obiectiv privind intrarea în Viza Waiver, şi să scădem rata de refuz sub 3%, ambasadorul României în SUA a arătat că am putea ajunge sub 3% în patru ani.





”Evaluarea mea este că, cu o campanie hotărâtă şi foarte agresivă, rata aceasta poate să coboare sub 3% în 4 ani, aceasta este evaluarea mea pentru că, discuţia pe care am avut-o întotdeauna cu partenerii americani, a fost aceasta, noi avem nevoie de datele statistice de la partenerii americani pentru a ajusta şi croi această campanie. Nu există niciun exemplu de vreo ţară care să fi ajuns de la 10%, în următorul an să intre în program, să ajungă sub 3%. Obiectivul este să scădem cu 1 sau 2 puncte procentuale în fiecare an, astfel încât în trei sau patru ani să ajungem la sub 3% rată de respingere”, a explicat ambasadorul.





Rata de refuz în cazul vizelor pentru SUA solicitate de cetăţeni români în scop turistic sau de afaceri este de 17.03% în anul 2021, în creştere faţă de 2020, când a fost 10,14%, iar condiţia pentru includerea României în programul Visa Waiver este o scădere sub 3% a acestui indicator, potrivit unui document publicat de Departamentul de stat al SUA.