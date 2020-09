Alina Bica şi Cristian Rizea îşi joacă la Înalta Curte ultima „carte” pentru anularea condamnărilor

În ambele decizii magistraţi de la Înalta Curte scriu că îi vor cita pe Alina Bica şi pe Cristian Rizea, deşi amândoi au fugit din România. În cazul Alinei Bica, aceasta a fost prinsă în Italia şi s-ar afla în arest la domiciliu, astfel că autorităţile din peninsulă ar putea comunica adresa acesteia. În cazul lui Cristian Rizea nimeni nu ştie, oficial, unde se află fostul deputat.

Alina Bica, prinsă în Italia

Pe 27 noiembrie 2019, fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost condamnată definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 4 ani închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost acuzată de DNA că l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender.

Potrivit datelor din rechizitoriu, în cursul anului 2013, omul de afaceri Ovidiu Tender i-a cerut sprijinul Alinei Bica pentru a obţine o condamnare cu suspendare în dosarul RAFO, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Bica le-a solicitat subordonaţilor săi de la DIICOT să ceară în instanţă condamnarea lui Tender la o pedeapsă cu suspendare, potrivit procurorilor DNA.

Astfel, în contextul în care, în primăvara anului 2013, Ovidiu Tender era judecat în dosarul RAFO, instrumentat de DIICOT, în care rechizitoriul a fost întocmit de Bica, omul de afaceri a pus, prin avocaţii săi, la dispoziţia lui Ionuţ Florentin Mihăilescu, fost ofiţer de poliţie judiciară şi consilier al Alinei Bica, documente privind respectiva cauză penală, în scopul consultării şi exprimării unei opinii, atât de el, cât şi de către Bica, pentru a avea şansa unei soluţii favorabile.

Nicoleta Tender, soţia omului de afaceri Ovidiu Tender, a declarat în faţa judecătorilor ICCJ că i-a făcut mai multe cadouri Alinei Bica, respectiv un ceas Rolex de 8.000 euro, o poşetă Louis Vuitton în valoare de 2.000 de euro şi o statuetă din bronz reprezentând „Justiţia”, dar şi că mergea cu fosta şefă a DIICOT la acelaşi coafor, care aparţinea avocatei Laura Vicol. „La data când Alina Bica a fost numită secretar de stat la Ministerul Justiţiei i-am făcut cadou o statuie de bronz, care reprezenta Justiţia. I-am dat şi un ceas Rolex, pe care l-am cumpărat de la Paris şi care valora 7-8.000 de euro, însă apoi am văzut că îl purta sora ei. Când i-am dat ceasul, Bica era în drum spre Făgăraş şi noi eram în Sinaia. Ea s-a oprit şi am mâncat la terasa restaurantului Palace din Sinaia (...) I-am făcut cadou şi o poşetă Louis Vuitton în valoare de 2.000 de euro. (...) De ziua ei îi dădeam alte cadouri. Mi-a spus ca îi place ceasul meu marca Rolex şi atunci am considerat ca îşi doreşte un astfel de obiect, motiv pentru care i l-am cumpărat. În perioada în care îi dădeam cadourile, dosarul Carom se afla pe rolul Tribunalului Bucureşti”, a declarat soţia lui Ovidiu Tender.

Cristian Rizea e de negăsit

Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în data de 18 martie 2019, la 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.

Ultimele informaţii despre Cristian Rizea sunt cele comunicate în faţa instanţei supreme de avocatul său, la penultimul termen, atunci când apărătorul a trebuit să explice de ce clientul nu a venit la proces.

„Cristian Rizea nu are un domiciliu fix şi a trebuit să plece din Complexul Stejarii. Se plimbă din loc în loc în ţară şi străinătate. Are probleme financiare. Este în SUA în vizită la nişte rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea să dea o declaraţie în dosar”, a spus avocatul Alexandru Morărescu.

Acesta spunea presei, atunci, că Rizea nu a fugit din ţară, ci „îşi prezervă starea de libertate”, fără a da alte detalii despre locul în care s-ar putea afla clientul său. De atunci însă, Cristian Rizea nu a mai fost văzut şi a fost dat în urmărire internaţională. Asta nu l-a împiedicat pe fostul deputat să publice o carte, intitulată „Spovedania lui Rizea”. Contra echivalentului a 20 de dolari, cititorii pot afla detalii despre ceea ce Rizea spune că sunt „mafioţii care conduc din umbra România”.

Cristian Rizea a fost găsit vinovat de trafic de influenţă în favoarea unui om de afaceri român stabilit în SUA, tot acolo unde fostul deputat are rude. Omul de afaceri era Lucian Colţea. El a decedat în timpul procesului.

Cum a luat şpagă Cristian Rizea

Cristinel Costăchescu – proprietarul unui cabinet stomatologic unde a primit Cristian Rizea şpaga de 300.000 de euro de la omul de afaceri Lucian Colţea – a relatat vineri judecătorilor că a văzut cu ochii lui cum fostul deputat a numărat banii şi că el şi asociatul lui s-au speriat de cuamtumul sumei.

„Ştiu că domnul Rizea a cerut suma de 300.000 de euro pe care trebuia să îi dea cuiva important din zona politică, nu a spus niciodată cine. Rizea şi Colţea au venit la cabinetul avocaţilor Mario Ianculescu şi Alexandru Urdoi care se afla în acelaşi imobil cu cabinetul stomatologic pentru a se plăti suma de 300.000 de euro. Nu ştiu din ce motiv această sumă de bani nu a fost înmânată în cabinetul de avocatură, ci în cabinetul nostru, în sala de protocol. Eu şi Misăilescu (n.r. – asociatul lui) am şi plecat la un moment dat la subsol, unde aveam un laborator de tehnică dentară. Ne-am şi speriat când am văzut atât de mulţi bani! Când ne-am întors, banii erau încă pe masă şi domnul Rizea i-a pus într-o geantă şi a chemat şoferul, zis Nelu. Eu ştiu că în această împrejuraare a fost încheiat şi un contract de împrumut redactat şi semnat la cabinetul de avocatură. Prin acest contract Colţea îl împrumuta pe Rizea cu suma de 300.000 de euro”, a declarat martorul.

Deoarece Cristian Rizea nu a rezolvat problema punerii în posesie a omului de afaceri Lucian Colţea cu privire la două terenuri, acesta din urmă a pregătit un autodenunţ, însă deputatul PSD a încercat să îl determine să renunţe la idee, dându-i în schimb două terenuri care nu îi aparţineau.

„După aproximativ şase luni, întrucât în ciuda insistenţelor Rizea nu rezolvase problema, inculpatuş Colţea a spus că va face autodenunţ în care să arate cele întâmplate. Eu i-am transmis lui Rizea intenţiile domnului Colţea în legătură cu denunţul, iar acesta s-a prezentat la cabinetul lui Ianculescu în cursul acelei zile în momentul în care s-a redactat acel autodenunţ. Rizea a spus că nu poate să îi dea banii înapoi pentru că nu îi mai are, dar îi va da un teren şi un apartament. Ne-am deplasat la un birou notarial pentru a fi încheiate actele, însă nu au fost încheiate pentru că Rizea nu era proprietar. Colţea era foarte supărat spunând că va face denunţ, însă conflictul s-a aplanat şi au încheiat actele la alt notar, în altă zi”, a mai relatat Cristinel Costăchescu.